Call of Duty: Warzone: Shooter feiert Black Ops Royale auf der gamescom lan

Vom 20. bis 22. März 2026 können Besucher der gamescom lan den neuen Black Ops Royale-Modus von Warzone erleben und am Turnier teilnehmen.

Vom 20. bis 22. März 2026 ist Call of Duty: Warzone Teil der gamescom lan. Spieler können den neuen Black Ops Royale-Modus gemeinsam mit der Community testen.

Am 21. März findet ein offenes Turnier statt, das von 17:00 Uhr bis etwa 21:00 Uhr läuft. Das Kill-Race-Turnier umfasst vier Stunden Spielzeit, bei dem die drei besten Matches für die Abschlusswertung zählen. Insgesamt gibt es ein Preisgeld von 3.200 €, und der Wettkampf richtet sich an alle Skill-Level. Veranstalter sind das gamescom lan-Team, die Warzone-Community Pandora Gaming sowie Call of Duty selbst.

Während des Turniers streamen die Creator Anaaja, Yonca und Dekii live vom Gelände. Warzone-Branding und streamer-freundliche Setups sorgen dafür, dass die Atmosphäre vor Ort die Action auf dem Bildschirm widerspiegelt.

Black Ops Royale spielt auf der Karte Avalon und ist von Blackout inspiriert. Ohne Loadouts, Gulag oder Buy Stations springen die Spieler per Wingsuit ein und sind komplett auf Scavenging angewiesen. Bis zu 25 Squads treten gegeneinander an. Looten, Waffen upgraden und die Konkurrenz ausschalten sind entscheidend, um zu überleben.

Besucher der gamescom lan gehören zu den Ersten, die den neuen Modus live erleben und gemeinsam mit der Warzone-Community in den Kampf ziehen können.