Call of Duty: Warzone: Snoop Dogg kehrt zurück

Snoop Dogg wird erneut Teil von Activision’s Call of Duty-Reihe und diesmal dürft ihr sogar in seine Haut schlüpfen.

Nachdem bereits am vergangenen Freitag, auf dem Twitter-Account von Call of Duty in einem kurzen Video die Rückkehr von Snoop Dogg zur Spielereihe Call of Duty Warzone, Vanguard und Mobile angeteasert wurde, ist es nun offiziell. Snoop Dogg wird nach dem Voicepack für Call of Duty Ghosts aus dem Jahr 2013 erneut Teil der Franchise.

Während im oben erwähnten Video nur einige vage Hinweise auf Inhalte und Release-Termine gegeben wurden, gibt es jetzt auch die komplette Ankündigung.

Als Erstes dürft ihr euch über die Veröffentlichung des Snoop Dogg Operators in Call of Duty Mobile am 1. April zur Season 3 freuen. Allerdings benötigt ihr für das Paket ein wenig Glück, da es über das Glücksbrett erspielt werden muss. Mehr Gold geht allerdings dann auch nicht mehr. Das komplette Outfit wird von Kopf bis Fuß vergoldet sein. Dazu kommt eine vergoldete und mit Diamanten besetzte legendäre SMG, die auch mit weiteren Effekten aufwartet.

Snoop zeigte sich in einem kurzen Statement begeistert: „Der D O Double G ist zurück in Call of Duty und dieses Mal bin ich in diesem verrückten Spiel. Es war aufregend mit dem COD Team zu arbeiten und diese Features zu euch zu bringen. Ihr könnt mich spielen und all diese kranken Items, die wie für mich gemacht sind, bekommen. Probiert es aus!“

Etwas länger gedulden müsst ihr euch bei Warzone und Vanguard. Am 19. April erwartet euch dann das zehnteilige Snoop Dogg Operator Bundle, von dem drei Teile exklusiv für Vanguard sind.

Natürlich gibt es auch hier den Operator-Fortschritt, der als Belohnungen unter anderem Waffen-XP für Snoops bevorzugte Waffe in Vanguard, drei alternative Outfits und weitere kosmetische Items bereithält.

Das Sahnehäubchen wird für viele von euch sicherlich die Rückkehr der markanten Stimme des Dogg sein, die für Warzone und Vanguard komplett neu eingespielt wurde und für seinen Operator verfügbar sein wird.

Weitere Details zu Season 3 und diesem Paket wird es im Laufe der Woche geben.