Call of Duty: Warzone: Speicherplatz-Reduzierung nach riesigem Update angekündigt

Activision hat heute offiziell bekannt gegeben, dass mit der neuen Saison für Call of Duty: Warzone auch der Speicherplatz reduziert wird. Damit die Dateigrößenreduzierung aber passieren kann, ist zuvor ein riesiges Update nötig.

Activision gibt bekannt: Season Two Reloaded bringt die großartige Nachricht einer geringeren, optimierten Dateigröße für Warzone. Diejenigen, die die Vollversion von Modern Warfare/Warzone oder das kostenlose Warzone-Spiel besitzen, werden feststellen, dass die gesamte Dateigröße auf ihrer jeweiligen Plattform reduziert wurde.

Verbesserungen am gesamten Content-Management-System wurden durch Datenoptimierung und Verschlankung der für die einzelnen Spielmodi benötigten Content-Packs möglich gemacht. Dies wird nach einem größeren als üblichen, einmaligen Update für Season Two Reloaded kommen, das diese Optimierungen beinhaltet und notwendig ist, um den gesamten Fußabdruck zu reduzieren; zukünftige Patch-Größen für Modern Warfare und Warzone werden voraussichtlich kleiner sein als derjenige, der am 30. März um 11PM PST veröffentlicht wird.

Zusammen mit der Möglichkeit, einzelne Modi, die nicht mehr gespielt werden, zu entfernen, wird für Besitzer des kompletten Modern Warfare-Erlebnisses mehr Platz auf der Plattform ihrer Wahl frei. Wer jedoch weiterhin Kampagne, Multiplayer und/oder Special Ops spielen möchte, muss die optimierten Content Packs neu installieren, die parallel und kurz nach dem Season Two Reloaded-Update veröffentlicht werden.

Nach dem Update wird die Dateigröße von Warzone um 10,9 GB bis 14,2 GB und die Dateigröße von Modern Warfare/Warzone um 30,6 GB bis 33,6 GB reduziert, abhängig von Ihrer Plattform.

Im Folgenden finden Sie die ungefähre Reduzierung, die sowohl für die Free-to-Play-Warzone- als auch für die vollständigen Modern Warfare/Warzone-Dateien auf jeder Plattform zu sehen sein wird:

PlayStation 5: 10,9 GB (nur Warzone) / 30,6 GB (Warzone und Modern Warfare)

PlayStation 4: 10,9 GB (nur Warzone) / 30,6 GB (Warzone und Modern Warfare)

Xbox Serie X / Xbox Serie S: 14,2 GB (nur Warzone) / 33,6 GB (Warzone und Modern Warfare)

Xbox One: 14,2 GB (nur Warzone) / 33,6 GB (Warzone und Modern Warfare)

PC: 11,8 GB (nur Warzone) / 30,6 GB (Warzone und Modern Warfare)