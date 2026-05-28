Call of Duty: Warzone: Support für PS4 und Xbox One wird beendet

Call of Duty: Warzone stellt Betrieb auf PS4 und Xbox One mit Season 1 von Modern Warfare 4 ein.

Mit dem Start von Season 1 zu Call of Duty: Modern Warfare 4 endet für Call of Duty: Warzone offiziell die Unterstützung auf PlayStation 4 und Xbox One.

Activision bestätigt, dass der Battle-Royale-Shooter ab der ersten Saison des neuen Modern-Warfare-Ablegers nicht mehr auf der alten Konsolengeneration spielbar sein wird. Gleichzeitig beginnt die vollständige Integration von Modern Warfare 4 in das bestehende Warzone-Ökosystem.

Bereits ab dem 4. Juni wird Warzone auf PS4 und Xbox One nicht mehr für neue Downloads verfügbar sein. Spieler, die das Spiel bereits installiert haben, können jedoch weiterhin bis zum Start von Season 1 spielen.

Zusätzlich werden bestimmte Inhalte und Funktionen schrittweise entfernt. Dazu zählen unter anderem Käufe von Call-of-Duty-Points-Bundles, die auf den betroffenen Plattformen künftig nicht mehr angeboten werden.

Am 25. Juni folgt der nächste Schritt: Dann wird der Ingame-Store von Warzone auf PlayStation 4 und Xbox One vollständig abgeschaltet.

Kostenlose Battle-Pass-Fortschritte bleiben allerdings weiterhin verfügbar, darunter auch Waffenfreischaltungen aus verbleibenden Black-Ops-7-Saisons.

Die Umstellung erfolgt parallel zur technischen Neuausrichtung rund um Modern Warfare 4. Mit Season 1 werden Inhalte, Fortschrittssysteme und saisonale Updates zwischen dem Hauptspiel und Warzone enger miteinander verbunden.

Activision setzt dabei künftig vollständig auf aktuelle Hardware. Bereits zuvor wurde bestätigt, dass Modern Warfare 4 ausschließlich für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC und Nintendo Switch 2 erscheinen wird. Versionen für Xbox One und PS4 sind nicht geplant.

Durch den Verzicht auf die alte Konsolengeneration sollen größere Karten, stabilere Performance und umfangreichere Gameplay-Systeme möglich werden. Besonders Warzone dürfte von der neuen technischen Basis profitieren, da die Integration moderner Systeme und Inhalte künftig nicht mehr durch ältere Hardware limitiert wird.

Mit dem Übergang zu Season 1 endet damit eine mehrjährige Ära von Call of Duty: Warzone auf PS4 und Xbox One endgültig.

Call of Duty: Modern Warfare 4 – Vorbestellung

Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint am 23. Oktober 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC und Nintendo Switch 2.