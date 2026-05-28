Call of Duty: Warzone: Support für PS4 und Xbox One wird beendet

Mit dem Start von Season 1 zu Call of Duty: Modern Warfare 4 endet für Call of Duty: Warzone offiziell die Unterstützung auf PlayStation 4 und Xbox One.
Activision bestätigt, dass der Battle-Royale-Shooter ab der ersten Saison des neuen Modern-Warfare-Ablegers nicht mehr auf der alten Konsolengeneration spielbar sein wird. Gleichzeitig beginnt die vollständige Integration von Modern Warfare 4 in das bestehende Warzone-Ökosystem.
Bereits ab dem 4. Juni wird Warzone auf PS4 und Xbox One nicht mehr für neue Downloads verfügbar sein. Spieler, die das Spiel bereits installiert haben, können jedoch weiterhin bis zum Start von Season 1 spielen.
Zusätzlich werden bestimmte Inhalte und Funktionen schrittweise entfernt. Dazu zählen unter anderem Käufe von Call-of-Duty-Points-Bundles, die auf den betroffenen Plattformen künftig nicht mehr angeboten werden.
Am 25. Juni folgt der nächste Schritt: Dann wird der Ingame-Store von Warzone auf PlayStation 4 und Xbox One vollständig abgeschaltet.
Kostenlose Battle-Pass-Fortschritte bleiben allerdings weiterhin verfügbar, darunter auch Waffenfreischaltungen aus verbleibenden Black-Ops-7-Saisons.
Die Umstellung erfolgt parallel zur technischen Neuausrichtung rund um Modern Warfare 4. Mit Season 1 werden Inhalte, Fortschrittssysteme und saisonale Updates zwischen dem Hauptspiel und Warzone enger miteinander verbunden.
Activision setzt dabei künftig vollständig auf aktuelle Hardware. Bereits zuvor wurde bestätigt, dass Modern Warfare 4 ausschließlich für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC und Nintendo Switch 2 erscheinen wird. Versionen für Xbox One und PS4 sind nicht geplant.
Durch den Verzicht auf die alte Konsolengeneration sollen größere Karten, stabilere Performance und umfangreichere Gameplay-Systeme möglich werden. Besonders Warzone dürfte von der neuen technischen Basis profitieren, da die Integration moderner Systeme und Inhalte künftig nicht mehr durch ältere Hardware limitiert wird.
Mit dem Übergang zu Season 1 endet damit eine mehrjährige Ära von Call of Duty: Warzone auf PS4 und Xbox One endgültig.
Call of Duty: Modern Warfare 4 – Vorbestellung
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Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint am 23. Oktober 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC und Nintendo Switch 2.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wird auch mal Zeit die alte Technik abzustoßen. So können sich die Spiele auch weiterentwickeln
Switch 2 Support aber PS4 und Xbox One nicht? OK scheint ja wahnsinnig neue Technik darin aufzutauchen 😉
Schon lustig, das sie ps4 und XONE fallen lassen, aber gleichzeitig Switch 2 und Series S supporten😂
Endlich ich brauch aber schon für BO 6 ne Rtx 5080 für min. 100fps auf uwqhd. Die müssen sich Mühe geben mit der neuen Engine
Bitte keine Cyber-Waffen!
Petitionen 😤
4 Versionen weniger, um die man sich kümmern muss bei der Entwicklung. Wäre interessant zu wissen, wie viele Spieler noch auf der Last Gen unterwegs sind bei Warzone.
Dass hier ernsthaft manche Leute die Series S oder Switch 2 mit der Xbox One und PS4 gleichsetzen, zeigt gut, dass sie nicht wissen, dass die beiden ein gutes Stück besser sind.
Sie sind natürlich besser, sind ja auch noch „NextGen“, aber die Series S, gilt trotzdem als Bremsklotz und das die Switch 2 auch viele Spiele nicht mit 60 fps ausgeben kann, ist auch ein Indiz dafür. Das trotzdem bessere Hardware als in den OldGens verbaut ist, steht außer Frage.
Wenn ich sehe, dass die Spiele heutzutage selbst auf alter Hardware für den PC noch gut laufen, sehe ich das anders. Wir reden hier immer noch über Konsolen Gaming. Da war es bis zur aktuellen Generation eigentlich normal, dass Spiele oft nur mit 30 FPS liefen.
Ein Spiel für die Switch 2 am Leben zu erhalten, ist sehr wichtig, da es dort viele potenzielle Spieler für die nächsten Jahre gibt. Das sieht bei der Last Gen vermutlich nicht mehr so gut aus. Daher ist es verständlich, dass sie diese nicht mehr unterstützen und sich nur noch auf aktuelle Hardware konzentrieren wollen. Die Series S muss ja aufgrund der Series X weiter unterstützt werden.
Kein zukunfts Müll wie in black ops 7 bitte