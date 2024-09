Call of Duty: Warzone: Teaser-Trailer zum Terrifier Bundle

Call of Duty: Warzone und Modern Warfare III stellen euch in einem Teaser-Trailer das Terrifier Bundle vor.

Das „Tracer Pack Terrifier“ ist in Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Modern Warfare III ab sofort erhältlich.

Um euch das Terrifier Bundle kurz zu zeigen, wurde dazu der folgende Teaser-Trailer veröffentlicht: