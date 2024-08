Call of Duty: Warzone: The Crow betritt das Schlachtfeld

Der düstere Comic-Held The Crow erscheint in Kürze als Skin in Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Modern Warfare III.

Am 23. August startet die Fantasy-Comicverfilmung The Crow in den amerikanischen Kinos. Comic-Fans und Kinogänger hierzulande müssen sich noch bis zum 12. September gedulden.

Call of Duty-Spieler mit dem nötigen Kleingeld dürfen hingegen schon ab dem 22. August die Schlachtfelder von Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Modern Warfare III mit dem düsteren Comic-Helden in Angst und Schrecken versetzen.