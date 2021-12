Call of Duty: Warzone: The Pacific Launch Trailer veröffentlicht

Der neu veröffentlichte Pacific Launch-Trailer stimmt auf die bald startende Pacific-Season von Call of Duty: Warzone ein.

Ab dem 9. Dezember wird mit dem Start der neuen Battle-Royale-Karte „Caldera“ eine neue Ära in Call of Duty: Warzone eingeleitet. Neben den üblichen Soldaten-Gefechten bietet die im Pazifischen Ozean gelegene Karte auch einen verstärkten Fokus auf Luftgefechte. Besitzer von Call of Duty: Vanguard erhalten 24 Stunden Vorabzugriff.

Einen Vorgeschmack darauf, was Spieler des Battle-Royale-Shooters aus dem Hause Activision erwartet, bietet der neu veröffentlichte The Pacific Launch Trailer.

Hier noch ein paar Screenshots: