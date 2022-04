Call of Duty: Warzone: Trailer kündigt Operation Monarch mit King Kong und Godzilla an

Nach dem jüngsten Leak zu Call of Duty: Warzone stellt Activision mit einem Trailer heute Operation Monarch für das Battle Royale-Spiel offiziell vor.

Im Ankündigungs-Trailer bekommen Spieler auch direkt mit King Kong und Godzilla beide kultigen Monster zu Gesicht, die nicht gut aufeinander zu sprechen sind.

Die Schlacht in Operation Monarch beginnt am 11. Mai 2022 in Call of Duty: Warzone.

Erste Details:

Entdeckt uralte Geheimnisse, ladet Gegenstände an der Ausgrabungsstätte aus. Macht euch an diesem neuen Monarch Point of Interest zwischen den Ruinen und Minen die Hände schmutzig, um Vorratskisten und Hinweise auf kommende Feinde zu finden.

Neues Offshore-Gulag. Entkommt dem Laderaum, dem neuen Gulag von Caldera. Diese von Toys for Bob gebaute dreispurige Arena heißt alle Kämpfer zu intensiven Duellen willkommen, bevor sie sich wieder auf den Weg machen.

Bereitet euch auf die Operation Monarch vor. Uralte Höhlenmalereien, riesige Schädel und eine überirdische Axt sind nur einige der merkwürdigen Dinge, die in Caldera gesichtet wurden…