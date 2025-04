Call of Duty: Warzone: Über 228.000 Cheater gebannt, myseriöse Kisten aufgetaucht

Zur Feier der Rückkehr von Verdansk in Call of Duty: Warzone haben sich riesige Versorgungsboxen in London, Paris, Chicago und Los Angeles materialisiert!

Außerdem hat das Anti-Cheat-Team große Fortschritte zu verzeichnen, die sie in ihrem Report teilen.

Versorgungsboxen tauchen in Großstädten auf, um die Rückkehr von Verdansk zu feiern

Diese auffälligen Kisten, die für Warzone-Fans sofort erkennbar sind, dienen als reales Erinnerungsstück an die unzähligen Stunden, die in Verdansk verbracht wurden. Sie enthalten einen Countdown, der Sekunde für Sekunde anzeigt, wann Verdansk wieder spielbar wird – am 3. April um 18 Uhr. Die Installationen bieten eine einzigartige Foto-Gelegenheit für Fans, um die Rückkehr von Verdansk zu feiern und ihre Vorfreude auf Social Media mit dem Hashtag #VerdanskReturns zu teilen. Die Versorgungsboxen werden nur für eine begrenzte Zeit verfügbar sein, also schaut sie euch an, bevor sie wieder verschwinden!

Anti-Cheat Update für Black Ops 6 und Call of Duty: Warzone Season 03

Das RICOCHET Anti-Cheat-Team hat hinter den Kulissen hart gearbeitet, um sicherzustellen, dass Cheater und Cheat-Macher ausgeschaltet werden, bevor sie das faire und kurzweilige Gameplay in Call of Duty: Black Ops 6 und Warzone stören können.

Mit dem Start von Season 03 bereitet sich das Team auf die Einführung brandneuer Systeme und Updates vor, darunter die Erkennung von Target Bots, KillCam-Updates, Ranked Play-Updates und vieles mehr.

Den vollständigen RICOCHET Anti-Cheat-Report findet ihr hier.