Call of Duty: Warzone: Unsichtbarer Operator mit Update behoben

Mit dem neusten Update für Call of Duty: Warzone wurde die Unsichtbarkeit eines Operators behoben.

In Call of Duty: Warzone gab es in den letzten Tagen ein unschönes Problem mit einem der Operator.

Zog sich der Operator Francis „Kai“ Lanakila den legendären Skin „Awoken“ über, konnte das zur Unsichtbarkeit und damit zu einem unfairen Vorteil im Battle Royale-Shooter führen.

Mit dem jetzigen Update wurde dieses Problem behoben.

Hier die kurzen Patch Notes:

GAMEPLAY

In Vanguard Modes, the Firesale Public Event will now last for the entire duration of the respective Circle that it starts with.

BUG FIXES

Fixed collision issues with various elements across Caldera allowing Players to exploit/peek/shoot through them.

Fixed an issue causing every Loadout Drop to spawn at the exact same XY coordinates.

Fixed an issue causing the “Awoken” Francis Operator Skin to appear invisible beyond a certain distance.