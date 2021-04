Call of Duty: Warzone: Verdansk in den 1980er Jahren als neue Karte?

Bei der neuen Karte für Call of Duty: Warzone handelt es sich womöglich um die Karte Verdansk in den 1980er Jahren.

Schon seit Wochen kursieren Gerüchte, dass im Battle Royale Shooter Call of Duty: Warzone eine neue Karte kommen wird.

Angeblich werde Verdansk dem Erdboden gleichgemacht. Es heißt, die Karte soll sogar für immer verschwinden und Platz für eine neue machen.

Doch es kommt möglicherweise ganz anders.

In der vergangenen Nacht machte der Ausschnitt aus einer wohl zu früh geschalteten Werbeanzeige die Runde. Darin waren Szenen aus einem Verdansk in den möglichen 1980er Jahren zu sehen.

Dazu gab es noch weitere Bilder, auf denen die vermeintlichen Areale aus der neuen Version der Karte zu sehen sein sollen.

Ob Call of Duty: Warzone einen Zeitsprung in die Vergangenheit macht und die Entwickler sich damit an die Zeit von Call of Duty: Black Ops Cold War anpassen?

(Leaked) New Warzone ad got leaked with footage of new map First glimpse at 80's Verdansk 👀https://t.co/MhwKJPJkMV pic.twitter.com/P9NO83cLxX — Idle Sloth (@IdleSloth84) March 31, 2021