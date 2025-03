Call of Duty: Warzone: Verdansk komplett neu gestaltet

Erhaltet mit Beenox einen ersten exklusiven Blick auf Verdansk, die Karte, die am 3. April in Call of Duty: Warzone zurückkehren wird!

In einem neuen Video erfahrt ihr, wie Verdansk in Call of Duty: Warzone neu aufgebaut wurde. Die Entwickler geben spannende Einblicke in den Prozess der Neugestaltung der Karte, einschließlich strategischer Änderungen, neuer Orte und technischer Verbesserungen.

Ihr erfahrt, welche Herausforderungen es beim Wiederaufbau gab und wie das Feedback der Community in die Entwicklung eingeflossen ist. Zudem gibt es exklusive Details zu neuen Gameplay-Mechaniken, die das Spielerlebnis verbessern sollen.

