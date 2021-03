Call of Duty: Warzone: Verdansk verschwindet angeblich für immer

Sowohl in Call of Duty: Black Ops Cold War als auch in Call of Duty: Warzone wimmelt es nur so vor Zombies.

Gerüchten zufolge soll das vermehrte Auftreten der Untoten der Grund dafür sein, dass Verdansk dem Erdboden gleichgemacht wird.

Was wirklich mit der Warzone-Karte passiert, bleibt zwar abzuwarten. Der Insider Tom Henderson glaubt aber zu wissen, dass die Karte nicht mehr wiederkehre.

Henderson sagt, dass Warzone immer nur eine Karte und damit nur eine einzige Kriegszone sei. Es werde daher keine Abstimmung für Warzone-Karten geben oder eine separate Playlist, wenn es eine neue Warzone-Karte gibt. Warzone als Spielmodus verändere sich weiter durch Story-Fortschritte.

Er könnte sich jedoch vorstellen, dass man in ein oder zwei Jahren nach Verdansk mithilfe einer Zeitmaschine oder eines Portals zurückkehren könnte. Doch das sei reine Spekulation.

When I heard this, I immediately thought that a time machine or portal could be added to the story to have us return to Verdansk in a year or two… But this is just my speculation. More on this at a later date.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) March 6, 2021