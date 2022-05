Call of Duty: Warzone: Virtueller Marathon für den guten Zweck

In Call of Duty: Warzone kann die Community neun Tage für den guten Zweck laufen.

Activision hat bis zum 3. Juni eine Wohltätigkeitsveranstaltung für Call of Duty: Warzone angekündigt. Der Call of Duty Entwickler lädt die Community dabei ein in Warzone 100 Kilometer im Spiel für den guten Zweck zu laufen.

Außerdem wird es besondere Belohnungen geben, so kann man bei 25 Kilometern eine bronzefarbene Visitenkarte, bei 50 Kilometern eine silberne Visitenkarte und bei 100 Kilometern eine goldene Visitenkarte freischalten. Somit soll der Anreiz für das Event natürlich bestärkt werden.

Die „Veteruns“-Veranstaltung ist das erste Wohltätigkeitsrennen, das in einem Videospiel stattfindet. Der Publisher hat angekündigt, für jeden gelaufenen Kilometer bis zu 10 US-Dollar als Teil einer Gesamtspende von einer Million US Dollar an die Call of Duty-Stiftung zu spenden.

„Wir sind immer bestrebt, unsere Spieler auf neue Weisen einzubeziehen und die Zusammenarbeit mit der Stiftung ermöglicht es uns, unseren Fans die Möglichkeit zu geben, etwas zu tun, das sowohl Spaß macht als auch Wirkung zeigt. Das ist ein Event, auf das wir uns alle freuen und wir können es kaum erwarten, den Enthusiasmus in der Community zu sehen, wenn sie für einen guten Zweck um die Spitze in der Bestenliste kämpfen“, sagte Fernando Machado, Chief Marketing Officer von Activision Blizzard.

Mit dieser Stiftung unterstützt Activision schon seit vielen Jahren Kriegsveteranen bei der Einstellung ins Berufsleben. Das Call of Duty Endowment-Programm, welches 2009 ins Leben gerufen wurde, hat mittlerweile 100.000 Veteranen ins Berufsleben zurückgeholt und damit das gesteckte Ziel zwei Jahre früher als geplant erreicht.