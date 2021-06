Das Waffen- und Attachment-Balancing von Call of Duty: Warzone wird in Kürze geändert. Die Details zu den Änderungen könnt ihr dem folgenden Tweet entnehmen und die Patch-Notes hier nachlesen.

🛠️ A #Warzone update is going live soon!

Includes balance changes to several Weapons and Attachments.

The Season Four patch notes have been amended (see June 30th): https://t.co/lL99ezzTtw pic.twitter.com/AQ1rKGE3bG

