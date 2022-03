Call of Duty: Warzone: Warum es keine Karten-Rotation im Battle Royale-Spiel gibt

Warum es keine Karten-Rotation in Call of Duty: Warzone gibt, erklärte Josh Bridge von Activision.

Josh Bridge gab als Vice President of Design bei Activision Einblick in die Entscheidung, warum es nicht mehr Karten in Call of Duty: Warzone gibt.

So wurde nach der Möglichkeit ein Karten-Rotation gefragt. Dadurch könnten Spieler nicht nur die aktuelle Karte Caldera, sondern auch den Vorgänger Verdansk spielen.

Bridge sagte, dass man das zwar wolle, doch technische Probleme hindern sie daran, den Wunsch umzusetzen. Der Grund seien die Installationsgrößen des Spiels.

„Wir wollen das. Wir alle wollen das.“ „Also, es gibt da ein technisches Problem. Die Installations- und Neuinstallationsgrößen sind verdammt verrückt. Wenn wir Caldera herausnehmen und sagen, OK, wir gehen nach Danzig, könnte das im Wesentlichen ein erneuter Download der Größe von Warzone sein. Und jedes Mal, wenn wir das getan haben, haben wir Spieler verloren.“

Auf einer Standard PlayStation 4 könne man etwa nicht mehr als Warzone und Modern Warfare installieren, fügt er noch hinzu.

Für die Zukunft verspricht er, eine Rotation auf technischer Ebene hinzubekommen.

Über Call of Duty: Warzone 2 sagte er, dass es sich um eine von Grund auf neue Spielerfahrung handeln wird und Spieler „eine massive Weiterentwicklung von Battle Royale mit einer völlig neuen Spielumgebung und einem neuen Sandbox-Modus erwarten können.“