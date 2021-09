Call of Duty: Warzone: Weitere 50.000 Cheater gebannt, Ende nicht in Sicht

Wie wir bereits gestern berichtet hatten wurden in einer Bannaktion 100.000 Call of Duty: Warzone-Cheatern der Zugang gesperrt. Mittlerweile nutzen die Entwickler so genannte „Hardware-Bans“, um das leidige Thema in den Griff zu bekommen.

Via Twitter wurde nun eine weitere Welle der Bans angekündigt und dieser erneute Rundumschlag wird noch lange nicht die letzte sein!

More to come.

Und weil es so lustig ist, die Aufregung eines gesperrten Cheaters anzuschauen, könnt ihr das Video noch einmal ansehen:

This is not a drill: If you cheat, we are coming for you 🎯

Banwaves are ongoing, and PC anti-cheat is arriving in #Warzone later this year. pic.twitter.com/EUXc3COCIn

— Call of Duty (@CallofDuty) August 31, 2021