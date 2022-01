Call of Duty: Warzone: Weitere wichtige Fehlerkorrekturen eingetroffen

Knapp eine Woche mach dem letzten Update für Call of Duty: Warzone veröffentlicht Raven Software jetzt ein weiteres.

Das Update widmet sich erneut Fehlern im Battle Royale-Shooter, darunter flackernde Menüs, Platzhalter-Bilder und eine fehlerhafte Kollisionsabfrage, die Spieler ausgenutzt haben, um durch Elemente zu schießen oder zu schauen.

Außerdem wurden Verbesserungen bei den Kaufstationen gemacht, wodurch Spieler weniger einfrieren sollten, wenn sie Zugriff darauf nehmen. In einigen Instanzen tritt dieser Fehler aber weiterhin noch auf.

📢 Major improvements have been made to reduce the frequency at which Players freeze while accessing the Buy Station.

Please note that we are still seeing instances of this issue.

Thank you for your patience while we continue our investigation.https://t.co/JP8R58YdNV

— Raven Software (@RavenSoftware) January 26, 2022