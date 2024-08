Call of Duty: Warzone: Wird künftig vom Standard-Download getrennt

Mit den letzten Veröffentlichungen von Call of Duty platzte der Shooter mitunter aus allen Nähten, was den benötigen Speicherstand betrifft. Neben Kampagne, Mehrspieler oder Zombies schlummerte auch der Battle-Royale-Ableger Call of Duty: Warzone in den Dateien, wenn man einfach alles installierte.

Künftig geben euch die Entwickler mehr Kontrolle darüber, was ihr herunterladet. Beim Download eines neuen Teils der Shooter-Reihe werden nur die Dateien dieses Spiels heruntergeladen. Call of Duty: Warzone wird standardmäßig nicht mehr enthalten sein.