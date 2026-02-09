Call of Duty: Warzone: xQc erhielt 1 Million Dollar für 12 Stunden streamen

In einem Gespräch schildert der Streamer xQc, wie er für eine einzige Session des Battle‑Royale‑Titels Call of Duty: Warzone ein außergewöhnlich hohes Honorar erhielt.
Er erzählt, dass ein verspäteter Sponsorvertrag zustande kam, nachdem er zuvor eine ganze Saison lang nicht auf entsprechende Anfragen reagiert hatte. Am Ende habe Activision ihm angeboten, das restliche Budget zu übernehmen, wenn er die ursprünglich geplanten Sessions an einem Tag absolviere.
Er spielte rund zwölf Stunden und erhielt dafür eine Zahlung von einer Million Dollar, die er als seinen kompaktesten Deal bezeichnete.
Der Streamer blickt auf eine Karriere zurück, die nach seinem Ausstieg aus dem kompetitiven Overwatch‑Bereich begann und ihn zu einer der bekanntesten Persönlichkeiten der Branche machte.
In dem Interview spricht er zudem über einen weiteren außergewöhnlichen Betrag, den er mit Glücksspielinhalten verdient habe und der bei fünfzehn Millionen Dollar lag.
Seine Aussagen verdeutlichen, wie stark einzelne Streams vergütet werden können, auch wenn er selbst betont, dass diese Summen nicht als Standard für andere Creator gelten.
31 Kommentare AddedMitdiskutieren
Neuer Jobwunsch: Streamer!
Influencer? Streamer? Ihr könnt das nennen wie ihr wollt, aber für mich sind das Prostituierte. Passt eigentlich ziemlich gut, prostitutio ist Latein und bedeutet in etwa „Zur Schau stellen“
Tja, wo keine Nachfrage auch kein Angebot.
Und nun rate mal wer der Schlauere von beiden ist 🙂
😂 wieder was gelernt
Naja, gleiches gilt aber auch für jeden, der schon einmal im Fernsehen oder Kino zu sehen war.
Nie gehört. Anderen beim Spielen zugucken fand ich schon immer bekloppt.
Hab nie verstanden was an „ich schaue jemanden beim Spielen zu“ so toll ist
Geht mir auch so. Wir zocken noch persönlich.
Noch schlimmer…“boah geil dem spende ich jetzt erstmal was“ und dann alles f2p haben wollen, weil keine Kohle mehr🤣
panem et circenses – Gebt dem Volk Brot und Spiele
Ich warte immer noch auf den Tag, an dem mein Chef mich fragt, ob ich nicht für 1 Millionen € mal ne 12 Stunden Schicht einlegen…
🤣 genau mein Humor
Ich würde freiwillig 24 Stunden anbieten!
Da habt ihr euer Marketing, haha!
Und wir sollen 80€ für die Spiele zahlen!
Yo klar doch!