Call of Duty: Warzone: xQc erhielt 1 Million Dollar für 12 Stunden streamen

Der Streamer xQc berichtet von einem 1‑Million‑Dollar‑Deal für zwölf Stunden streamen von Call of Duty: Warzone.

In einem Gespräch schildert der Streamer xQc, wie er für eine einzige Session des Battle‑Royale‑Titels Call of Duty: Warzone ein außergewöhnlich hohes Honorar erhielt.

Er erzählt, dass ein verspäteter Sponsorvertrag zustande kam, nachdem er zuvor eine ganze Saison lang nicht auf entsprechende Anfragen reagiert hatte. Am Ende habe Activision ihm angeboten, das restliche Budget zu übernehmen, wenn er die ursprünglich geplanten Sessions an einem Tag absolviere.

Er spielte rund zwölf Stunden und erhielt dafür eine Zahlung von einer Million Dollar, die er als seinen kompaktesten Deal bezeichnete.

Der Streamer blickt auf eine Karriere zurück, die nach seinem Ausstieg aus dem kompetitiven Overwatch‑Bereich begann und ihn zu einer der bekanntesten Persönlichkeiten der Branche machte.

In dem Interview spricht er zudem über einen weiteren außergewöhnlichen Betrag, den er mit Glücksspielinhalten verdient habe und der bei fünfzehn Millionen Dollar lag.

Seine Aussagen verdeutlichen, wie stark einzelne Streams vergütet werden können, auch wenn er selbst betont, dass diese Summen nicht als Standard für andere Creator gelten.