Call of Duty: Warzone: Zerstörung von Verdansk könnte bald bevorstehen

Am 11. März soll angeblich ein Event in Call of Duty: Warzone stattfinden, bei dem die die komplette Karte Verdansk in Schutt und Asche gelegt werden könnte.

Am 25. Februar 2021 geht zunächst in Call of Duty: Black Ops Cold War Season 2 an den Start. Diese bringt neue Inhalte wie Karten, einen Battle Pass und Operatoren. Auch der neue Zombies-Modus Outbreak wird dann spielbar sein.

Am 11. März, also nur wenige Wochen nach dem Start von Season 2, soll dann zwei Leakern zufolge eine massive Explosion auf Verdansk stattfinden.

Spekuliert wird, ob die Atombunker eine Rolle spielen, die auf Verdansk zu finden sind. Einem Gerücht nach soll ein Schiff ankommen, welches das tödliche Nova 6-Gas freisetzte.

Der neue Zombies-Modus Outbreak könnte ebenfalls Auslöser dafür sein, dass Verdansk zerstört wird.

Spieler von Call of Duty: Black Ops Cold War und Warzone stehen ab dem 25. Februar jedenfalls spannende Spieltage bevor, die mit dem Ende von Verdansk enden könnten.

Think of it like this… the Outbreak event ends a day before the “End”…

Why do you think that is- *Kaboom*.

— Black Ops Cold War Newz (@WarzoneNewz) February 21, 2021