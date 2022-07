Call of Duty: Warzone: Zombies kommen auf die Insel Rebirth

Die Zombies kommen nach Rebirth Island! Stellt euch der Zombiehorde und überlebt bis zum Ende in Call of Duty: Warzone. Die Zombies übernehmen in „Rebirth of the Dead“ am 27. Juli 2022. Hier gibt es einen Trailer zu sehen:

