Call of the Elder Gods: Erscheint am 12. Mai für Xbox und im Game Pass

Call of the Elder Gods kündigt sich als düsteres Lovecraft-Abenteuer mit Launch im Mai inklusive Xbox Game Pass an.

Der Publisher Kwalee und das unabhängige Studio Out of the Blue haben das Veröffentlichungsdatum für Call of the Elder Gods bestätigt. Das narrative Puzzle-Abenteuer erscheint am 12. Mai 2026 und wird direkt zum Launch im Xbox Game Pass verfügbar sein.

Als Nachfolger des preisgekrönten Call of the Sea setzt der Titel erneut auf eine intensive First-Person-Erfahrung mit starkem Fokus auf Erzählung und Rätselmechaniken. Spieler übernehmen die Rollen von Professor Harry Everhart und der neuen Figur Evangeline Drayton, die gemeinsam auf eine gefährliche Reise gehen.

Die Handlung führt quer über den Globus und bringt die Spieler von Neuengland über die australische Wüste bis in die eisigen Regionen der Arktis. Auch die mysteriöse Stadt Pnakotus spielt eine zentrale Rolle, während die Suche nach vermissten Angehörigen zunehmend von persönlichen Schicksalen und innerem Konflikt geprägt wird.

Im Zentrum stehen anspruchsvolle Rätsel, die auf Logik, Beobachtungsgabe und Interaktion mit der Umgebung basieren. Dabei verzichtet das Spiel darauf, zwingend Vorkenntnisse aus dem Vorgänger vorauszusetzen, belohnt jedoch Rückkehrer mit versteckten Verbindungen und erweiterten Hintergründen zur Geschichte.

Mit seiner Mischung aus Lovecraft-Atmosphäre, erzählerischer Tiefe und klassischem Puzzle-Gameplay knüpft Call of the Elder Gods an die Stärken seines Vorgängers an und erweitert das Erlebnis um neue Figuren und Schauplätze.