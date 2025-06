Call of the Elder Gods: Lovecraft trifft auf cineastisches Rätseldesign

Autor:, in / Call of the Elder Gods

In Call of the Elder Gods trifft Lovecraft auf cineastisches Rätseldesign! Die Entwickler von Call of the Sea melden sich zurück!

Nach dem Erfolg von Call of the Sea kehrt Entwickler Out of the Blue Games mit Call of the Elder Gods zurück – einer düsteren, emotionalen Mystery-Reise im Lovecraft-Universum, die Spieler auf eine albtraumhafte Spurensuche zwischen Realität und Wahnsinn mitnimmt.

Etwas ist faul an der renommierten Miskatonic-Universität. Der skeptische Professor Harry Everhart und seine visionäre Studentin Evangeline Drayton geraten durch eine Reihe unerklärlicher Ereignisse auf die Spur eines alten Artefakts – und einer noch älteren Wahrheit, die jenseits aller menschlichen Vorstellungskraft liegt.

Inspiriert von H.P. Lovecrafts Der Schatten aus der Zeit entfaltet sich eine Geschichte über Familie, Verlust – und das fragile Konstrukt des Verstandes.

Die intelligenten Rätsel aus Call of the Sea feiern ihr Comeback – dieses Mal komplexer, weitreichender und noch surrealer.

Spieler wechseln zwischen Harry und Evangeline, um objektbasierte Rätsel über verschiedene Orte und Zeitebenen hinweg zu lösen. Wer es herausfordernd mag, verzichtet auf die optional zuschaltbaren Hilfen wie Tagebucheinträge, Hinweise oder Symbolmarkierungen – und stellt sich den besonders kniffligen okkulten Rätseln.

Von nebelverhangenen Bibliotheken in Neuengland über das australische Outback bis hin zu fremdartigen Städten außerhalb jeder Zeit – die Welt von Call of the Elder Gods wird in der Unreal Engine 5 zum Leben erweckt.

Gepaart mit dem stimmungsvollen Soundtrack von Eduardo De La Iglesia entsteht ein audiovisuelles Erlebnis zwischen Schönheit und Schrecken.

Mit Yuri Lowenthal (Spider-Man, Final Fantasy VII Rebirth) als Professor Everhart und Cissy Jones (Firewatch, Baldur’s Gate III) als Evangeline Drayton überzeugt das Spiel erneut mit hochkarätiger Sprachausgabe – ein Muss für Fans erzählstarker Abenteuer mit psychologischem Tiefgang.