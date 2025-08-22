Call of the Elder Gods: Puzzle-Adventure und Nachfolger von Call of the Sea

Schaut euch hier den neuen Trailer zu Call of the Elder Gods, dem Puzzle-Adventure und Nachfolger von Call of the Sea an!

Kwalee und Out of the Blue präsentierten einen neuen Trailer zu Call of the Elder Gods, dem kommenden Lovecraft-inspirierten narrativen Puzzle-Adventure und Nachfolger von Call of the Sea.

Call of the Elder Gods erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die von rätselhaften Träumen heimgesucht wird, und eines Mannes, der von Schuld und Trauer geprägt ist. Ihre Wege kreuzen sich in einer Handlung über Mut und unerwartetes Zusammenwirken, während uralte und moderne Kräfte das Schicksal der Menschheit bedrohen.

Die Handlung spielt 30 Jahre nach dem ersten Spiel. Spielende begleiten Harry Everhart und Evangeline Drayton auf der Suche nach der Wahrheit hinter dem Verschwinden ihrer Angehörigen. Im Vergleich zum Vorgänger, der auf einer Insel spielte, führt die Geschichte von Call of the Elder Gods an viele verschiedene Orte weltweit.

Das Video zeigt neue Schauplätze, komplexe Rätsel und erzählerische Sequenzen.