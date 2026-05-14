Call of the Elder Gods: Xbox Game Pass bekommt düsteren Lovecraft-Horror zum Launch

Call of the Elder Gods ist ab sofort für Xbox Series X|S verfügbar und startet direkt im Xbox Game Pass. Der neue Titel von den Machern von Call of the Sea setzt erneut auf eine narrative Puzzle-Erfahrung im Lovecraft-Universum.
Im Mittelpunkt steht eine düstere Geschichte rund um die Miskatonic Universität. Professor Harry Everhart und seine Studentin Evangeline Drayton geraten dabei in ein Netz aus unmöglichen Träumen, uraltem Wissen und einem mysteriösen Artefakt, das ihre Realität zunehmend auflöst.
Die Handlung führt die beiden Figuren auf eine globale Reise, die von New England über das australische Outback bis hin zu gefrorenen, fremdartigen Landschaften reicht.
Call of the Elder Gods Gameplay-Features im Überblick
- Objekt- und beobachtungsbasierte Rätsel im Stil von Call of the Sea
- Wechsel zwischen zwei spielbaren Charakteren
- Mehrschichtige Puzzle-Mechaniken über Raum und Zeit
- Anpassbarer Schwierigkeitsgrad mit optionalen Hinweisen
- Vollständig vertonte Story mit Fokus auf Lovecraft-Horror
Technisch setzt das Spiel auf die Unreal Engine 5 und kombiniert detailreiche Umgebungen mit einem atmosphärischen Soundtrack von Eduardo De La Iglesia. Die Geschichte wird zusätzlich von bekannten Synchronsprechern wie Yuri Lowenthal und Cissy Jones unterstützt.
Mit seinem Fokus auf Storytelling, Rätsel und psychologischen Horror erweitert Call of the Elder Gods das Universum von Call of the Sea um eine deutlich düstere und komplexere Richtung.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Will mich nicht überzeugen, werde sowieso mit Subnautica und Forza Horizon 6 erstmal genug zu tun haben.
Das kommt bei mir nach Mixtape an die Reihe 👍.
Ich finde es bis jetzt recht gut, es ist aber besser wenn man Call of the Sea zuerst spielt, da es doch recht viel darauf aufbaut. Grafik ist super und Rätsel sind logisch aber nicht einfach. Story ist bis jetzt auch ganz gut, bin erst bei Kapitel 3 angekommen.
Call of the Sea fand ich wirklich gut, entwickelt sich spannender als man am Anfang erwartet. Perfekt dass der neue Teil in den GP kommt
Die deutsche Synchro ist leider unterirdisch, wenn ich mir den Trailer anschaue. Auch wenn ich eh immer in Englisch zocke.