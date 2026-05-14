Call of the Elder Gods: Xbox Game Pass bekommt düsteren Lovecraft-Horror zum Launch

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Image: Kwalee / Call of the Elder Gods

Das Lovecraft-Puzzle-Abenteuer Call of the Elder Gods ist ab sofort für Xbox Series X|S und Game Pass verfügbar.

Call of the Elder Gods ist ab sofort für Xbox Series X|S verfügbar und startet direkt im Xbox Game Pass. Der neue Titel von den Machern von Call of the Sea setzt erneut auf eine narrative Puzzle-Erfahrung im Lovecraft-Universum.

Im Mittelpunkt steht eine düstere Geschichte rund um die Miskatonic Universität. Professor Harry Everhart und seine Studentin Evangeline Drayton geraten dabei in ein Netz aus unmöglichen Träumen, uraltem Wissen und einem mysteriösen Artefakt, das ihre Realität zunehmend auflöst.

Die Handlung führt die beiden Figuren auf eine globale Reise, die von New England über das australische Outback bis hin zu gefrorenen, fremdartigen Landschaften reicht.

Call of the Elder Gods Gameplay-Features im Überblick

  • Objekt- und beobachtungsbasierte Rätsel im Stil von Call of the Sea
  • Wechsel zwischen zwei spielbaren Charakteren
  • Mehrschichtige Puzzle-Mechaniken über Raum und Zeit
  • Anpassbarer Schwierigkeitsgrad mit optionalen Hinweisen
  • Vollständig vertonte Story mit Fokus auf Lovecraft-Horror

Technisch setzt das Spiel auf die Unreal Engine 5 und kombiniert detailreiche Umgebungen mit einem atmosphärischen Soundtrack von Eduardo De La Iglesia. Die Geschichte wird zusätzlich von bekannten Synchronsprechern wie Yuri Lowenthal und Cissy Jones unterstützt.

Mit seinem Fokus auf Storytelling, Rätsel und psychologischen Horror erweitert Call of the Elder Gods das Universum von Call of the Sea um eine deutlich düstere und komplexere Richtung.

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5 Kommentare Added

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  1. Katanameister 425760 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 14.05.2026 - 11:39 Uhr

    Will mich nicht überzeugen, werde sowieso mit Subnautica und Forza Horizon 6 erstmal genug zu tun haben.

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  3. Eisbaer2405 57115 XP Nachwuchsadmin 7+ | 14.05.2026 - 12:44 Uhr

    Ich finde es bis jetzt recht gut, es ist aber besser wenn man Call of the Sea zuerst spielt, da es doch recht viel darauf aufbaut. Grafik ist super und Rätsel sind logisch aber nicht einfach. Story ist bis jetzt auch ganz gut, bin erst bei Kapitel 3 angekommen.

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  4. Creasy 37500 XP Bobby Car Rennfahrer | 14.05.2026 - 13:01 Uhr

    Call of the Sea fand ich wirklich gut, entwickelt sich spannender als man am Anfang erwartet. Perfekt dass der neue Teil in den GP kommt

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  5. xS1NN3Dx 17375 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 14.05.2026 - 15:39 Uhr

    Die deutsche Synchro ist leider unterirdisch, wenn ich mir den Trailer anschaue. Auch wenn ich eh immer in Englisch zocke.

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