Call of the Elder Gods: Xbox Game Pass bekommt düsteren Lovecraft-Horror zum Launch

Das Lovecraft-Puzzle-Abenteuer Call of the Elder Gods ist ab sofort für Xbox Series X|S und Game Pass verfügbar.

Call of the Elder Gods ist ab sofort für Xbox Series X|S verfügbar und startet direkt im Xbox Game Pass. Der neue Titel von den Machern von Call of the Sea setzt erneut auf eine narrative Puzzle-Erfahrung im Lovecraft-Universum.

Im Mittelpunkt steht eine düstere Geschichte rund um die Miskatonic Universität. Professor Harry Everhart und seine Studentin Evangeline Drayton geraten dabei in ein Netz aus unmöglichen Träumen, uraltem Wissen und einem mysteriösen Artefakt, das ihre Realität zunehmend auflöst.

Die Handlung führt die beiden Figuren auf eine globale Reise, die von New England über das australische Outback bis hin zu gefrorenen, fremdartigen Landschaften reicht.

Call of the Elder Gods Gameplay-Features im Überblick

Objekt- und beobachtungsbasierte Rätsel im Stil von Call of the Sea

Wechsel zwischen zwei spielbaren Charakteren

Mehrschichtige Puzzle-Mechaniken über Raum und Zeit

Anpassbarer Schwierigkeitsgrad mit optionalen Hinweisen

Vollständig vertonte Story mit Fokus auf Lovecraft-Horror

Technisch setzt das Spiel auf die Unreal Engine 5 und kombiniert detailreiche Umgebungen mit einem atmosphärischen Soundtrack von Eduardo De La Iglesia. Die Geschichte wird zusätzlich von bekannten Synchronsprechern wie Yuri Lowenthal und Cissy Jones unterstützt.

Mit seinem Fokus auf Storytelling, Rätsel und psychologischen Horror erweitert Call of the Elder Gods das Universum von Call of the Sea um eine deutlich düstere und komplexere Richtung.