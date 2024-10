Call of the Wild: The Angler: Neues Reservat in Japan angekündigt

Erforscht in Call of the Wild The Angler schon bald ein riesiges Fischereiparadies in Hokkaido mit 15 brandneuen Arten, neuen Story-Missionen, Belohnungen und mehr.

Expansive Worlds, eine kreative Abteilung der Avalanche Studios Group, freut sich, den nächsten DLC für das Open-World-Angelspiel Call of the Wild: The Angler zu enthüllen: das Japan-Reservat!

Erlebt die unberührte natürliche Schönheit des Kamuibetsu-Nationalparks in Hokkaido, ein wahres Anglerparadies mit 15 brandneuen und einzigartigen Fischarten, darunter der Wilde Koi und der Keta-Lachs. Nehmt neue Missionen und Herausforderungen an, um aufregende Belohnungen zu erhalten, und erfahrt in einer neuen Haupthandlung mehr über die Geschichte von Kamuibetsu.

Der Japan Reserve DLC wird am 29. Oktober für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC über den Epic Games Store und Microsoft Store für 9,99 Euro veröffentlicht. Auf PC wird es über Steam für 9,75 Euro erhältlich sein.

Zusätzlich wird nächste Woche ein kostenloses Update für alle Spieler verfügbar sein, das neue Variationen für eine Vielzahl von Fischarten einführt, darunter die Quappe, den Wels und den Kokanee-Lachs, mit unterschiedlichen Färbungen, Narben und mehr.

Diese Variationen sorgen dafür, dass keine zwei Fänge gleich sind! Und ab dem 24. Oktober könnt ihr euch auf geisterhafte Sichtungen in den Gewässern gefasst machen, wenn Halloween im Golden Ridge Reserve mit einem neuen Themen-Minispiel und saisonalen Kosmetika Einzug hält.

Japan Reserve DLC Features:

Erkundet ein Angelparadies: Entdeckt den Traum eines jeden Anglers im Kamuibetsu-Nationalpark in Hokkaido, Japans nördlichster Hauptinsel. Taucht ein in die lebendige Stille des Herbstes, während ihr in einer riesigen Wildnis mit wunderschönen Seen, klaren Bergquellen, dichten Wäldern, gewundenen Flüssen und einem hoch aufragenden Vulkan nach den perfekten Angelplätzen sucht.

Fangt 15 brandneue Spezies: Angelt 19 verschiedene Arten, von denen 15 nur im Japan-Reservat vorkommen, darunter der ikonische Wilde Koi, der Amurwels und der Nördliche Japanische Schlangenkopf, sowie ein schwer fassbares neues Krustentier: die Japanische Süßwasserkrabbe!

Angelt 19 verschiedene Arten, von denen 15 nur im Japan-Reservat vorkommen, darunter der ikonische Wilde Koi, der Amurwels und der Nördliche Japanische Schlangenkopf, sowie ein schwer fassbares neues Krustentier: die Japanische Süßwasserkrabbe! Nehmt neue Story-Missionen und Herausforderungen in Angriff: Erfahrt mehr über die Geschichte von Kamuibetsu und schließt euch den Einheimischen an, um in einer brandneuen Haupthandlung die Samen für die Zukunft zu pflanzen. Erledigt Angelherausforderungen, findet versteckte Caches und Sammlerstücke und haltet verschiedene Orte mit der Kamera in der neuen Fotomission fest, um Bonusbelohnungen zu erhalten.

Fischen mit Freunden: Teilt die Freude am Angeln mit anderen! Besitzer des Japan-Reservats können jeden, der das Basisspiel von Call of the Wild: The Angler besitzt, einladen, das neue Japan-Reservat gemeinsam und kostenlos zu spielen. Dieses Angebot gilt auch für andere Reservate im Spiel.