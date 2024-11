Call of the Wild: The Angler: Unberührte Schönheit des Kamuibetsu-Nationalparks

In zwei neuen Videos könnt ihr euch entspanntes Gameplay aus Call of The Wild The Angler auf der Xbox Series X anschauen.

Mit dem neuen Japan Reserve DLC für Call of The Wild: The Angler habt ihr nun die Möglichkeit nach Hokkaido zureisen und im Kamuibetsu-Nationalpark 15 neue und einzigartige Fischarten zu fangen.

Während ihr Herausforderungen und Missionen erledigt, wird euch die Geschichte von Kamuibetsus erzählt.

Um den perfekten Fang zu schaffen, stehen euch unterschiedliche Ruten, Rollen und Köder zur Verfügung. Die Erfolgschancen auf den perfekten Fang erhöht ihr, indem ihr die Verhaltensweisen und Merkmale der Fische kennenlernt und herausfindet, welche Fischart für welchen Köder eine gewisse Vorliebe hat.



Mit bis zu 11 anderen Anglern könnt ihr gemeinsam auf den großen Fang gehen und euch messen.

Wir von XboxDynasty haben uns unser Angel-Outfit angezogen und haben für euch den Angelschein gemacht, um danach in den Kamuibetsu-Nationalpark zu reisen.

Call of the Wild The Angler | Wir machen unseren Angelschein

Call of the Wild: The Angler | Der Kamuibetsu-Nationalpark

