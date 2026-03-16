CALX: Atmosphärisches Sci-Fi-Abenteuer auf fremdem Planeten

Mit CALX erwartet euch ein atmosphärisches 3D-Action-Abenteuer, das stark von visionärer Sci-Fi-Kunst inspiriert wurde. Veröffentlicht wird das Spiel vom Publisher Dear Villagers.

Ihr erkundet den geheimnisvollen Planeten Syro, eine riesige Welt voller kristalliner Bauwerke, alter Technologie und vergessener Ruinen. Während eurer Reise versucht ihr herauszufinden, was der sogenannte Warp mit der einstigen Zivilisation der Quoths gemacht hat.

Das Spiel wechselt bewusst zwischen ruhigen Erkundungsphasen und intensiven Kämpfen. Die Atmosphäre wird dabei stark von der Verbindung aus Kunststil und Musik geprägt, die gemeinsam eine melancholische und geheimnisvolle Stimmung erzeugen.

Bewegung spielt eine zentrale Rolle im Gameplay. Mit Fähigkeiten wie Doppelsprung, Luftsprint, Schweben und einem Greifhaken erreicht ihr neue Gebiete und entdeckt verborgene Wege. Die Welt ist miteinander verbunden und öffnet sich zunehmend, sobald ihr neue Fähigkeiten freischaltet.

Im Kampf begleitet euch der Gefährte AKX. Die Gefechte kombinieren Nah- und Fernkampf und setzen stark auf gutes Timing beim Ausweichen. Neue Waffen und Verbesserungen verändern eure Strategie, während Kampfarenen gleichzeitig als Bewegungsrätsel funktionieren.

Die verschiedenen Regionen von Syro besitzen jeweils ihre eigene Atmosphäre – von stillen, melancholischen Landschaften bis hin zu Orten voller seltsamer Energie. Für die komplette Reise durch diese geheimnisvolle Welt sollt ihr etwa 10 bis 15 Stunden einplanen.