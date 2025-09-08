Candy Rangers: Rail-Shooter feuert im Oktober aus allen Rohren

Rail-Shooter Candy Rangers mit mehr als 20 rasanten Leveln voller Geheimnisse und mehreren Pfaden erscheint im Oktober.

JanduSoft wird Candy Rangers, den neuen Rail-Shooter des spanischen Indie-Entwicklers Mechano, am 2. Oktober weltweit auf den Markt bringen. Das Spiel wird auf Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich sein.

Candy Rangers ist als Einzelspieler-Erlebnis konzipiert und fordert die Spieler heraus, vier einzigartige Charaktere mit jeweils unterschiedlichen Schießstilen gleichzeitig zu steuern, während sie gegen Wellen von Feinden kämpfen, Medaillen sammeln und neue Level und Bosse freischalten.

Mit seiner farbenfrohen Grafik und seiner frischen Herangehensweise an das Genre verleiht es klassischen Rail-Shootern eine dynamische und strategische Wendung.