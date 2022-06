Capcom Arcade 2nd Stadium: Release-Termin und Liste aller 32 Spiele bekannt

Autor:, in / Capcom Arcade 2nd Stadium

Capcom Arcade 2nd Stadium wird im Juli erscheinen und diese 32 Spiele sind in der Sammlung enthalten.

Die Spielesammlung Capcom Arcade 2nd Stadium erscheint für Xbox-Konsolen am 02. Juli. Das berichtet Trueachievements, die das Datum aus der Datenbank des Microsoft Stores abgefangen haben.

Dazu wurde auch die komplette Liste mit allen 32 Spielen veröffentlicht, in der Klassiker wie Black Tiger, Mega Man: The Power Battle, Street Fighter oder Last Duel enthalten sind.

Capcom Arcade 2nd Stadium wird mit dem Spiel SonSon kostenlos erscheinen. Alle anderen 31 Spiele können einzeln oder als Bundle zu einem noch unbekannten Preis erworben werden. Das Bundle soll ALumia_Italia zufolge am 05. August erscheinen.

Capcom Arcade 2nd Stadium Spieleliste

1943 Kai

Black Tiger

Block Block

Capcom Sports Club

Darkstalkers: The Night Warriors

Eco Fighters

Gan Sumoku (GunSmoke)

Hissatsu Buraiken (Avengers)

Hyper Dyne Side Arms

Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition

Knights of the Round

Last Duel

Magic Sword

Mega Man: The Power Battle

Mega Man 2: The Power Fighters

Night Warriors: Darkstalkers‘ Revenge

Pnickies

Rally 2011 LED Storm

Saturday Night Slam Masters

Savage Bees (Exed Exes)

SonSon

Street Fighter

Street Fighter Alpha: Warriors‘ Dreams

Street Fighter Alpha 2

Street Fighter Alpha 3

Super Gem Fighter Mini Mix

Super Puzzle Fighter II Turbo

The King of Dragons

The Speed Rumbler (Rush & Crash)

Three Wonders

Tiger Road

Vampire Savior: The Lord of Vampire

Eine offizielle Bestätigung seitens Capcom steht dennoch aus.