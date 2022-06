Capcom Arcade 2nd Stadium: Spielsammlung erscheint im Juli

Autor:, in / Capcom Arcade 2nd Stadium

Macht euch bereit, um einige eurer liebsten Arcade-Erinnerungen wieder aufleben zu lassen, wenn das Capcom Arcade 2nd Stadium – randvoll mit 32 Capcom-Klassikern – am 22. Juli 2022 weltweit für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und Steam erscheint.

Retro-Fans und Arcade-Neulinge können Automaten-Evergreens wie STREET FIGHTER, SATURDAY NIGHT SLAM MASTERS, BLACK TIGER, MEGAMAN 2 – THE POWER FIGHTERS -, A.K.A. MAGIC SWORD und viele mehr neu (oder wieder) entdecken. Dank lokaler Multiplayer-Modi in ausgewählten Titeln können auch Freunde und Familienmitglieder jederzeit ins Spiel mit einsteigen.

Ähnlich wie in Capcom Arcade Stadium, letztes Jahr veröffentlicht, bietet Capcom Arcade 2nd Stadium eine Vielzahl von Personalisierungs- und Gameplay-Optionen:

Online-Ranglisten: Zeigen das eigene Können im Vergleich zu anderen Spieler.

Bildschirmeinstellungen: Verschiedene Bildschirmeinstellungen (Normal, Arcade, Full Screen), Bildschirmfilter, Automatengehäuse-Designs und Rahmen, um sämtliche Ansichten zu personalisieren und das Gefühl zu erhalten, am ganz eigenen Automaten zu Hause zu spielen.

Gameplay-Optionen: Umfasst unter anderem veränderbare Spielgeschwindigkeits- (von „sehr langsam“ bis „sehr schnell“) und Schwierigkeitsgrade – für einfachere Zugänglichkeit, oder als zusätzliche Herausforderung.

Zurückspulen: Die Zurückspulen-Funktion ist in allen Spielen in Capcom Arcade 2nd Stadium verfügbar und erlaubt es Spieler, 10 Sekunden zurückzuspringen, und sich (oder ihre Freunde) vor unvorhergesehenen Gefahren zu bewahren. Ob im Bosskampf oder um eine schwierige Stelle zu meistern, die Zurückspulen-Funktion fügt eine ganz neue Dimension des Spielens hinzu.

Unverwundbarkeitsmodus: Alle Titel in der Sammlung können in einem unverwundbaren Status gespielt werden – der Modus ist als kostenloser DLC verfügbar!

Alle Spieler erhalten SONSON, den 2D Side-Scrolling-Plattformer aus dem Jahr 1984, kostenlos. Spieler, die Capcom Arcade 2nd Stadium vorbestellen oder vor dem 5. August 2022 kaufen, erhalten das “Display Frames Set 1” das Zugriff auf 32 Titel-spezifische Bildschirmrahmen gibt und so neue Personalisierungsoptionen für die digitalen Spielautomaten bietet. Zudem erhalten Spieler, die die Capcom Fighting Collection™ vorbestellen oder vor dem 30. September 2022 erwerben, Three Wonders, das drei Arcade-Spiele in einem vereint, als Bonusspiel für Capcom Arcade 2nd Stadium.

Mit Capcom Arcade 2nd Stadium haben Spieler die Freiheit ihre eigenen personalisierten Sammlungen aufzubauen, indem sie einzelne Titel erwerben. Für ein Maximum an Nostalgie können sie das “Capcom Arcade 2nd Stadium Bundle 1” mit Zugriff auf alle 32 Titel erwerben.

Besitzer des originalen Capcom Arcade Stadium erhalten ebenfalls einen Bonus in Capcom Arcade 2nd Stadium, darunter:

Capcom Arcade Stadium Music & Lights: Spieler mit Spielständen aus dem Capcom Arcade Stadium erhalten Zugriff auf dieses neue Feature, das es erlaubt, die Farben und Musik der Menübildschirme zu ändern.

Anleitungskarten-Hintergründe: Spieler, die mindestens einen Titel im Capcom Arcade Stadium gekauft haben, werden Anleitungskarten und Key-Artworks der Titel als Bildschirmhintergründe für ihr Spiel auswählen können.

Um Capcoms 39. Jubiläum zu feiern, und das erste Jahr seit Veröffentlichung des Capcom Arcade Stadium, wird Street Fighter II – The World Warrior bis zum 21. Juli 2022 kostenlos in Capcom Arcade Stadium downloadbar sein.

Die volle Titelliste für Capcom Arcade 2nd Stadium lautet wie folgt:

1943 Kai – Midway Kaisen –

A.K.A. BLOCK BLOCK

A.K.A. KNIGHTS OF THE ROUND

A.K.A. MAGIC SWORD

A.K.A. THE KING OF DRAGONS

A.K.A. VAMPIRE SAVIOR – The Lord Of Vampire –

BLACK TIGER

Capcom Sports Club

DARKSTALKERS – The Night Warriors –

ECO FIGHTERS

Gan Sumoku

Hissatsu Buraiken

HYPER DYNE SIDE ARMS

HYPER STREET FIGHTER II – The Anniversary Edition –

LAST DUEL

MEGAMAN 2 – THE POWER FIGHTERS –

MEGAMAN – THE POWER BATTLE –

NIGHT WARRIORS – Darkstalkers’ Revenge –

Pnickies

Rally 2011 LED STORM

SATURDAY NIGHT SLAM MASTERS

SAVAGE BEES

SONSON

STREET FIGHTER

STREET FIGHTER ALPHA 2

STREET FIGHTER ALPHA 3

Street Fighter Alpha – Warriors’ Dreams –

SUPER GEM FIGHTER – MINI MIX –

SUPER PUZZLE FIGHTER II TURBO

The Speed Rumbler

THREE WONDERS

Tiger Road

Hier gibt es noch den Trailer zur Sammlung: