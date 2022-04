Capcom Arcade Stadium: Hinweise auf Nachfolger aufgetaucht

Letztes Jahr veröffentlichte Capcom die Spielesammlung Capcom Arcade Stadium für Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC. In der Sammlung enthalten sind diverse Capcom-Klassiker aus den 80er und 90er Jahren wie beispielsweise Commando, Final Fight und Super Street Fighter 2 Turbo.

Nun sieht es so aus als könnte ein Nachfolger zu Capcom Arcade Stadium in Planung sein. So wurde kürzlich auf der offiziellen Webseite des Game Rating and Administration Committee of Korea (GRAC), ein Klassifikations-Rating für ein Spiel namens Capcom Arcade 2nd Stadium entdeckt.

Zusätzlich gibt es ein separates Rating unter dem Namen Capcom Arcade 2nd Stadium Bundle #1, was auf eine Veröffentlichung verschiedener Pakete, wie es schon beim Vorgänger der Fall war, schließen lässt.

In beiden Ratings wird lediglich die PC-Version des Titels genannt und dieser als Spielesammlung, bestehend aus Retro-Arcade-Spielen der 80er und 90er Jahre, beschrieben.

Capcom hat bisher weder einen zweiten Teil zu Capcom Arcade Stadium offiziell angekündigt, noch zu den jetzt aufgetauchten Ratings Stellung bezogen.