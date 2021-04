Capcom Arcade Stadium: Spielsammlung erscheint im Mai für Xbox

Autor:, in / Capcom Arcade Stadium

Capcoms Klassiker-Spielesammlung Capcom Arcade Stadium erscheint am 25. Mai für Xbox One und kann ab sofort vorbestellt werden.

Capcom hat angekündigt, dass Capcom Arcade Stadium, eine Sammlung mit klassischen und beliebten Capcom-Titeln der Spielhallenautomaten, am 25. Mai 2021 für Xbox One, PlayStation 4 und PC via Steam erscheint.

In Capcom Arcade Stadium können Spieler den elektrisierenden Nervenkitzel einer Spielhalle mit 32 Action-geladenen Klassikern zu sich nach Hause holen, darunter ein Gratis-Download von 1943 – The Battle of Midway – und das Originalspiel Ghosts ’n Goblins als alleinstehendes Add-On.

Retro-Fans können sich für den Kauf von bis zu drei verschiedenen Arcade-Paketen entscheiden. Jedes beinhaltet eine andere Spielhallen-Ära, von Klassikern der 80er wie Bionic Commando und Strider, bis hin zu 90er Hits wie Super Street Fighter II Turbo.

Außerdem können Spieler die komplette Sammlung erwerben, welche alle drei Pakete mit jeweils zehn Spielen enthält, um maximale Retro-Nostalgie hervorzurufen – und zusätzlich beim separat erhältlichen Spiel Ghost ’n Goblins zuschlagen!

Diese Must-Have-Collection unterstützt bei einigen Spielen den lokalen Mehrspieler-Modus für bis zu 4 Spieler. Zusätzlich verfügt jedes Spiel über eine Reihe an Optionen zur Spielanpassung, darunter Spielgeschwindigkeit, Schwierigkeitsstufe, Anzeige-Einstellungen, Filter und diverse Rahmen inklusive einiger 3D-Versionen von Spielhallenautomaten.

Außerdem ist es mit dem Rewind-Feature möglich, jedes Spiel zurückzuspulen, um sich selbst (oder einen Freund) vor unvorhergesehenen Gefahren zu schützen.

Die komplette Sammlung besteht derzeit aus drei Paketen mit jeweils zehn Spielen, jedes Paket repräsentiert dabei eine andere Ära und ist zum digitalen Download für die Nintendo Switch erhältlich.

Capcom hat darüber hinaus neue klassische Titel und Features angekündigt, die für noch mehr elektrisierenden Nervenkitzel und Retro-Nostalgie sorgen werden. Käufer können die komplette Sammlung erwerben oder sich für den Kauf von bis zu drei verschiedenen Arcade-Paketen entscheiden.

Für die Veröffentlichung von Capcom Arcade Stadium für Xbox One, PlayStation 4 und Steam wurden neue Inhalte bekannt gegeben, darunter der „Unbesiegbarkeit“-Modus, der es Retro-Fans erlaubt, die Macht der Unsterblichkeit in ihren Lieblingstiteln der Sammlung einzusetzen.

Mit diesem neuen Modus können Spieler verheerende Treffer und scheinbar tödliche Hindernisse überleben, um den gefürchteten „Game Over“- Bildschirm zu umgehen. Zusätzlich bietet Capcom Arcade Stadium das „Display Frames Set 1“, welches Spielern den Zugang zu 32 Titel-spezifische Anzeigerahmen bietet, die neue Anpassungsoptionen für ihre digitalen Arcade-Automaten freischalten.

Der „Unbesiegbarkeit“-Modus ist ab dem 25. Mai 2021 kostenlos für alle Plattformen verfügbar, das „Display Frames Set 1“ ist separat zum Kauf verfügbar. Capcom Arcade Stadium ist zum digitalen Download für die Nintendo Switch erhältlich und kann ab sofort für Xbox One und Steam vorbestellt werden. Vorbesteller erhalten das neu angekündigte „Display Frames Set 1“ kostenlos.