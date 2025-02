Capcom Fighting Collection 2: Spielesammlung erscheint im Mai

Haltet eure Fäuste hoch, denn die neueste Sammlung von Capcom-Kampfspielklassikern, Capcom Fighting Collection 2, kommt am 16. Mai in die physischen und digitalen Regale und kann ab heute vorbestellt werden.

Die Capcom Fighting Collection 2 vereint Klassiker wie Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001 und bei Fans beliebte Prügeleien wie Power Stone 2 in einem krachenden Paket und ist vollgestopft mit neuen Features, darunter Online-Play mit Rollback-Netcode und Quality-of-Life-Updates für alle acht Spiele.

Als Vorbesteller-Bonus erhalten die Spieler neu arrangierte Versionen von „Soy Sauce for Geese“ und „Rival Schools Medley“ von CAP-JAMS, die sie im Museum des Spiels anhören können.

Zusätzlich wird eine begrenzte Anzahl von physischen Kopien der Sammlung einen Capcom vs. SNK-Originalcomic enthalten!

Bestellt das Spiel für 39,99 Euro vor und schaut euch den neuen Vorbesteller-Trailer an: