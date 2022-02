Capcom Fighting Collection: Neue Spielsammlung erscheint im Juni

Autor:, in / Capcom Fighting Collection

Macht euch bereit für den nächsten Kampf! Capcom, das Unternehmen, das seit 35 Jahren für die legendärsten Kampfspiele der Videospielindustrie steht, hat heute beim Saisonfinale der Capcom Pro Tour 2021 mit einer Vorschau auf das mit Spannung erwartete Street Fighter 6 und der Enthüllung der Capcom Fighting Collection gleich zwei Treffer gelandet.

Street Fighter 6, die nächste Evolution der berühmten Street Fighter-Serie, die sich seit ihrem Erscheinen vor 35 Jahren mehr als 47 Millionen Mal verkauft hat, befindet sich derzeit in Entwicklung. Der Teaser-Trailer zeigt einen Blick in die Zukunft von Street Fighter, in dem sich Serien-Hauptdarsteller Ryu mit dem neuen Herausforderer Luke misst.

Der 45. und letzte Charakter in der Liste von Street Fighter V soll eine Schlüsselrolle im nächsten Street Fighter-Projekt spielen, was nun bestätigt wurde. Weitere Details werden diesen Sommer bekannt gegeben.

Während die Spannung auf das nächste Kapitel der Street Fighter-Saga steigt, können die Fans mit der Capcom Fighting Collection, einer Anthologie von 10 klassischen Titeln – darunter die komplette Darkstalkers-Serie, die so gesammelt zum ersten Mal außerhalb Japans erscheint, zusammen feiern. Jeder der 10 Titel in der Sammlung wurde mit Online-Multiplayer, verbesserten Funktionen und Komfort-Updates wiederbelebt.

Die Capcom Fighting Collection wird am 24. Juni 2022 digital für PlayStation 4, Nintendo Switch, Steam und Xbox One veröffentlicht. Die Capcom Fighting Collection wird sich außerdem mit der Street Fighter 30th Anniversary Collection zusammenschließen und im Capcom Fighting Bundle, das digital für PlayStation 4, Nintendo Switch, Steam und Xbox One erscheint, eine schlagkräftige Combo entfesseln.