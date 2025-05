Capcom: 100 neue Mitarbeiter jährlich durch Expansion

Mit neuen Büroflächen in Osaka will Capcom expandieren, das bringt jährlich 100 neue Mitarbeiter.

Eine Niederlassung direkt neben der Zentrale in Osaka plant Capcom zu erreichten. Der japanische Videospielentwickler will mit Bau seine Kapazitäten für die Entwicklung stärken.

In seinem jüngsten Finanzbericht gibt Capcom die Fertigstellung des Gebäudes von 2027 an. Man hat in der Nähe außerdem ein weiteres Grundstück erworben, um dort in Zukunft ebenfalls ähnliche Räumlichkeiten zu entwickeln.

Um mehr als jährlich 100 Mitarbeiter könnte das Unternehmen dann am Standort wachsen, wenn das neue Gebäude steht.

Im Bericht bekannte Capcom sich auch für die Zukunft zu seiner intern verwendeten RE Engine, die in den jüngsten Spielen zum Einsatz kam.