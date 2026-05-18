Capcom: 59,07 Millionen Spiele im Geschäftsjahr 2025 ausgeliefert

Capcom meldet für das Geschäftsjahr 2025 weltweit mehr als 59 Millionen ausgelieferte Spiele.

Capcom hat neue Geschäftszahlen veröffentlicht und dabei einen deutlichen Meilenstein bei den weltweiten Auslieferungen erreicht.

Wie das Unternehmen über X mitteilt, wurden im Geschäftsjahr 2025 insgesamt 59,07 Millionen Spiele weltweit ausgeliefert. Damit setzt Capcom seinen Wachstumstrend der vergangenen Jahre fort und bestätigt die starke Nachfrage nach seinen Marken.

Das Unternehmen bedankt sich in seiner Mitteilung bei der Community für die Unterstützung im vergangenen Jahr und blickt zugleich optimistisch auf die kommenden Monate.

Capcom zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Publishern der Branche und profitiert insbesondere von etablierten Marken sowie regelmäßigen Neuveröffentlichungen und Updates bestehender Titel.