Capcom: 59,07 Millionen Spiele im Geschäftsjahr 2025 ausgeliefert

Capcom hat neue Geschäftszahlen veröffentlicht und dabei einen deutlichen Meilenstein bei den weltweiten Auslieferungen erreicht.
Wie das Unternehmen über X mitteilt, wurden im Geschäftsjahr 2025 insgesamt 59,07 Millionen Spiele weltweit ausgeliefert. Damit setzt Capcom seinen Wachstumstrend der vergangenen Jahre fort und bestätigt die starke Nachfrage nach seinen Marken.
Das Unternehmen bedankt sich in seiner Mitteilung bei der Community für die Unterstützung im vergangenen Jahr und blickt zugleich optimistisch auf die kommenden Monate.
Capcom zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Publishern der Branche und profitiert insbesondere von etablierten Marken sowie regelmäßigen Neuveröffentlichungen und Updates bestehender Titel.
20 Kommentare AddedMitdiskutieren
Schön das es für Capcom so gut läuft.
Capcom hat einfach einen Lauf.
Wenns so gut läuft, ist noch Budget für Dead Rising 5 drin 🙏😅
Tolle Schmiede tolle Spiele und das seit Jahrzehnten.
Denen geht es richtig gut, liefern aber auch immer top Qualität.
Nicht vergessen, es gibt kein unendliches Wachstum, die Zahlen werden auch wieder schrumpfen wenn der Output nicht mehr so gehalten werden kann Qualitativ und Quantitativ. Hoffen wir einfach mal das Capcom noch ein paar Jahre so abliefern kann.