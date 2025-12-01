Capcom: Das sind die Gewinner der Capcom Games Competition

Capcom gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Gewinner aller sieben Kategorien, einschließlich des Hauptpreises, der Capcom Games Competition, einem Spieleentwicklungswettbewerb für Schüler, ausgewählt hat. Die Preisverleihung fand am Samstag, den 29. November, statt.
Ziel des Wettbewerbs war es, die Entwicklung der nächsten Generation von Spieleentwicklern zu fördern und zu unterstützen. Von 93 Bewerberteams wurden 15 ausgewählt, um an einem sechsmonatigen Spieleentwicklungsprogramm teilzunehmen und in Bereichen wie Programmierung, Grafik und Sounddesign zusammenzuarbeiten.
Während des gesamten Programms erhielten die Teilnehmer von Capcom Unterstützung bei der Entwicklung ihrer praktischen Fähigkeiten in verschiedenen Kategorien, wie z. B. eine Vorlesung über die Funktionsweise der firmeneigenen RE ENGINE.
Die Beiträge wurden anhand ihrer Originalität, ihrer Kontrollen, ihres Feinschliffs und ihrer Kreativität bewertet, und die besten wurden für Auszeichnungen in vier Kategorien ausgewählt: Großer Preis, Exzellenzpreis, Sonderpreis und Unternehmenspreis. Der Große Preis ging an octΩpus (HAL Osaka / Team: Critical Path) für sein intuitives Gameplay und die hohe Qualität von Grafik, Sound und Gesamtpräsentation.
Capcom möchte mit dieser Zusammenarbeit zwischen Industrie und Hochschulen die Videospielindustrie insgesamt stärken, indem es einen Beitrag zur Entwicklung der Forschung in Bildungseinrichtungen und zur Ausbildung herausragender Talente leistet, indem es die Möglichkeit bietet, in einem sicheren Umfeld etwas über die Spieleentwicklung und ihre Prozesse zu lernen.
Auch in Zukunft wird das Unternehmen als verantwortungsbewusster Unternehmensbürger agieren und weiterhin proaktive CSR-Aktivitäten durchführen.
|Award Name
|Title
|Team Name
|Educational Institution
|Grand Prize
|octΩpus
|Critical Path
|HAL Osaka
|Excellence Award
|Turret Valet
|Neighbor
|Amusement Media Academy
|Special Award
|FLUENT
|Team Hokkaido
|Hokkaido University School of Engineering
|Special Award
|ATEA: THE LOST SEEKER
|DiBi
|HAL Tokyo
|AWS Award*3
|octΩpus
|Critical Path
|HAL Osaka
|Autodesk Award*3
|Turret Valet
|Neighbor
|Amusement Media Academy
|Intel Award*3
|BREAK RUNE
|RE RAMEN
|Nihon Kogakuin College (Kamata Campus)
|Turtle Beach Award*3
|octΩpus
|Critical Path
|HAL Osaka
15 Kommentare
Glückwunsch an die Teilnehmer und Gewinner scheinen bei Capcom wohl gut angekommen zu sein.
Coole Aktion!
Solche Förderaktionen find ich klasse.
Finde ich echt super, dass sowas gemacht wird, somit kann man die Newcomer unterstützen und evtl. auch schon Leute fürs eigene Team von Capcom finden.
Ein paar Videos oder Screenshots der Arbeiten wären schön gewesen.