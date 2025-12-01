Capcom: Das sind die Gewinner der Capcom Games Competition

Capcom gibt die Gewinner der Capcom Games Competition bekannt, einem Wettbewerb für studentische Spieleentwicklung.

Capcom gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Gewinner aller sieben Kategorien, einschließlich des Hauptpreises, der Capcom Games Competition, einem Spieleentwicklungswettbewerb für Schüler, ausgewählt hat. Die Preisverleihung fand am Samstag, den 29. November, statt.

Ziel des Wettbewerbs war es, die Entwicklung der nächsten Generation von Spieleentwicklern zu fördern und zu unterstützen. Von 93 Bewerberteams wurden 15 ausgewählt, um an einem sechsmonatigen Spieleentwicklungsprogramm teilzunehmen und in Bereichen wie Programmierung, Grafik und Sounddesign zusammenzuarbeiten.

Während des gesamten Programms erhielten die Teilnehmer von Capcom Unterstützung bei der Entwicklung ihrer praktischen Fähigkeiten in verschiedenen Kategorien, wie z. B. eine Vorlesung über die Funktionsweise der firmeneigenen RE ENGINE.

Die Beiträge wurden anhand ihrer Originalität, ihrer Kontrollen, ihres Feinschliffs und ihrer Kreativität bewertet, und die besten wurden für Auszeichnungen in vier Kategorien ausgewählt: Großer Preis, Exzellenzpreis, Sonderpreis und Unternehmenspreis. Der Große Preis ging an octΩpus (HAL Osaka / Team: Critical Path) für sein intuitives Gameplay und die hohe Qualität von Grafik, Sound und Gesamtpräsentation.

Capcom möchte mit dieser Zusammenarbeit zwischen Industrie und Hochschulen die Videospielindustrie insgesamt stärken, indem es einen Beitrag zur Entwicklung der Forschung in Bildungseinrichtungen und zur Ausbildung herausragender Talente leistet, indem es die Möglichkeit bietet, in einem sicheren Umfeld etwas über die Spieleentwicklung und ihre Prozesse zu lernen.

Auch in Zukunft wird das Unternehmen als verantwortungsbewusster Unternehmensbürger agieren und weiterhin proaktive CSR-Aktivitäten durchführen.

Award Name Title Team Name Educational Institution Grand Prize octΩpus Critical Path HAL Osaka Excellence Award Turret Valet Neighbor Amusement Media Academy Special Award FLUENT Team Hokkaido Hokkaido University School of Engineering Special Award ATEA: THE LOST SEEKER DiBi HAL Tokyo AWS Award*3 octΩpus Critical Path HAL Osaka Autodesk Award*3 Turret Valet Neighbor Amusement Media Academy Intel Award*3 BREAK RUNE RE RAMEN Nihon Kogakuin College (Kamata Campus) Turtle Beach Award*3 octΩpus Critical Path HAL Osaka