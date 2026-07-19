Capcom: Dino Crisis Remake soll seit 2022 in Entwicklung sein – Gerücht

Neue Gerüchte um eine Rückkehr von Dino Crisis sorgen für Gesprächsstoff. Laut Team Biohazard befindet sich ein Remake des Survival-Horror-Klassikers bereits seit 2022 bei Capcom in Entwicklung.

Der Leaker bezeichnet das Projekt sogar als „100 Prozent real“ und geht davon aus, dass die Arbeiten bereits seit mehreren Jahren laufen. Eine offizielle Bestätigung durch Capcom gibt es für diese Angaben bislang allerdings nicht.

Nach Einschätzung von Team Biohazard könnte eine Enthüllung des Spiels erst zwischen 2028 und 2029 erfolgen. Als Begründung verweist der Leaker auf die Entwicklungszeiträume früherer Remakes von Capcom, die ebenfalls mehrere Jahre zwischen Entwicklungsbeginn und offizieller Vorstellung benötigten.

Sollten sich die Informationen bewahrheiten, müssten Fans der Reihe dennoch weiterhin Geduld mitbringen. Bis zu einer möglichen Ankündigung könnten noch einige Jahre vergehen.

Wie bei allen unbestätigten Berichten gilt auch hier: Die Informationen sollten mit entsprechender Vorsicht betrachtet werden, solange Capcom keine offizielle Stellungnahme veröffentlicht.

Hinweis: Die Informationen basieren auf einem Gerücht von Team Biohazard. Eine offizielle Bestätigung durch Capcom liegt derzeit nicht vor.