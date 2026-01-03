Capcom: Ein spannendes Mega‑Jahr 2026 für alle Fans

Capcom liefert 2026 Horror, Sci‑Fi und Monster‑Action im XXL‑Format. Capcom-Fans dürfen gespannt sein!

Capcom startet mit einer Reihe großer Gaming-Releases in das Jahr 2026 und präsentiert ein Portfolio, das von Horror über Sci‑Fi bis hin zu klassischen Action RPGs reicht.

Der neue Hauptteil Resident Evil Requiem erscheint am 27. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 und PC und schließt die Geschichte von Ethan Winters ab, während gleichzeitig eine neue Protagonistin eingeführt wird.

Zusätzlich arbeitet Capcom an Onimusha Way of the Sword, einer Neuauflage der Samurai Reihe, die ebenfalls 2026 veröffentlicht werden soll. Am 27. März 2026 erscheint die Mega Man Star Force Legacy Collection für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC und umfasst alle sieben Spiele der Star Force Reihe.

Den großen Monster Hunter Release des Jahres bildet Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection, ein rundenbasiertes RPG, das weltweit am 13. März 2026 für PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 und PC erscheint und eine neue Geschichte über kristallinfizierte Monster und Konflikte zwischen Königreichen erzählt.

Im April 2026 folgt Pragmata, ein Sci‑Fi Action Adventure rund um den Astronauten Hugh und das Mädchen Diana, das Third Person Shooter Elemente mit Hacking Mechaniken verbindet.

Capcom‑Spiele 2026

Auf welches Capcom-Spiel freut ihr euch am meisten?