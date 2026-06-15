Capcom: Erfolg kam durch Abkehr von Star-Entwicklern

Der langfristige Erfolg vieler Capcom-Marken geht laut Unternehmenspräsident Haruhiro Tsujimoto auf eine grundlegende strategische Entscheidung zurück. Das Unternehmen verabschiedete sich bewusst von der Abhängigkeit einzelner Star-Entwickler und setzte stattdessen auf teamorientierte Entwicklungsstrukturen.

Tsujimoto erklärte, dass Spielereihen in der Branche häufig stark mit einer bestimmten Person verbunden seien. Entstehe eine Serie rund um einen einzelnen kreativen Kopf, könne dies langfristig zum Problem werden. Ohne diesen Entwickler sei oft unklar, wie die Reihe fortgeführt werden könne, da die kreative Ausrichtung zu stark von einer Person abhänge.

Bei Capcom erkannte man nach eigenen Angaben die Grenzen dieses Modells. Das Unternehmen führte Gespräche mit den zentralen Verantwortlichen der einzelnen Marken und kam gemeinsam zu dem Schluss, den bisherigen Ansatz aufzugeben.

Besonders bemerkenswert: Capcom war laut Tsujimoto sogar bereit, vorübergehende Umsatzrückgänge in Kauf zu nehmen, um die Umstellung auf eine teambasierte Entwicklung umzusetzen. Die Entscheidung habe das Unternehmen nachhaltig verändert.

Nach Ansicht des Präsidenten trug dieser Strategiewechsel maßgeblich dazu bei, dass einige der bekanntesten Capcom-Reihen über Jahrzehnte hinweg erfolgreich bleiben konnten. Als Beispiele nannte er die Serien Monster Hunter, Resident Evil und Street Fighter, die unter anderem bis heute zu den wichtigsten Marken des Publishers zählen.

Die Aussagen geben einen seltenen Einblick in die Unternehmensphilosophie hinter Capcoms langjährigem Erfolg. Statt einzelne Entwickler in den Mittelpunkt zu stellen, setzt der Publisher auf Teams, die Wissen, Erfahrung und kreative Verantwortung über mehrere Generationen von Projekten hinweg weitergeben können.