Capcom: Gerüchte um Remakes zu Resident Evil Code Veronica und Resident Evil Zero

Gerüchte um Remakes von Resident Evil – Code: Veronica und Resident Evil Zero. Veröffentlichung angeblich für 2027 oder 2028 geplant!

Laut dem bekannten Leaker Aesthetic Gamer, auch unter dem Namen Dusk Golem bekannt, befinden sich Remakes von Resident Evil – Code: Veronica und Resident Evil Zero weiterhin in Entwicklung.

Welche der beiden Neuauflagen zuerst erscheinen soll, ist derzeit nicht bekannt.

Die Veröffentlichung sei nach aktuellen Gerüchten für die Jahre 2027 oder 2028 vorgesehen.

Diese Informationen stammen aus einem kürzlich veröffentlichten Tweet des Leakers, der bereits im vergangenen Jahr erste Hinweise zu den Projekten gegeben hatte.