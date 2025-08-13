Capcom: Gerüchte um Remakes zu Resident Evil Code Veronica und Resident Evil Zero

Laut dem bekannten Leaker Aesthetic Gamer, auch unter dem Namen Dusk Golem bekannt, befinden sich Remakes von Resident Evil – Code: Veronica und Resident Evil Zero weiterhin in Entwicklung.
Welche der beiden Neuauflagen zuerst erscheinen soll, ist derzeit nicht bekannt.
Die Veröffentlichung sei nach aktuellen Gerüchten für die Jahre 2027 oder 2028 vorgesehen.
Diese Informationen stammen aus einem kürzlich veröffentlichten Tweet des Leakers, der bereits im vergangenen Jahr erste Hinweise zu den Projekten gegeben hatte.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
26 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ansich würde ich mich echt über ein Remake von Code Veronica freuen, da es aber nur Fanfavorit ist und sicher nicht die gleiche Aufmerksamkeit wie RE4R oder RE1R bekäme.. bin ich skeptisch.
Wie schlecht sowas werden kann, hat man in der Code Veronica Episode von RE Darkside Chronicles gesehen.. die Beziehung zwischen Alexia und Alfred war sowas von mies dargestellt.
Hätte ja ehrlich gesagt erstmal Remaster von den Classic RE1-3 für Konsolen. So wie GOG Version + HD Mods.
Remster von RE1-3 für moderne Konsolen wäre auch Cool
Ein Remaster von Resident Evil 3 wäre mir deutlich lieber als dieses missratene Remake
Code Veronica wäre ein Traum!
Rein chronologisch wäre Zero zuerst dran, Code Veronica kann dann ein Jahr später kommen.
Schauen wir mal, ob überhaupt was kommt. Diese Gerüchte um Remakes gibt’s ja schon ewig.
Bei Zero müssten sie mMn sehr viel Arbeit reinstecken und das Spiel auch massiv erweitern. Hab es vor ner Weile mal wieder gedaddelt und war doch erstaunt, wie kurz das Spiel ist. Es wäre eigentlich besser aufgehoben als Teil eines neuen RE1 Remakes.
Code Veronica hingegen war für damalige RE Verhältnisse schon verdammt lang und bräuchte eigentlich nur schönere Grafik und Third Person.
Beide Spiele haben doch etwas problematische Bereiche, zum einen die Teammechanik ohne Lagerkiste in Zero, extrem nervig und in Code Veronica muss man das Backtracking und einige Stellen wie der Metalldetektor oder auch im Flugzeug gegen Tyrant überarbeiten.
Resident Evil Zero braucht wahrlich kein Remake. Das sieht heute noch top aus. Außerdem ist die Bewegungsfreiheit in so einem engen Zug sowieso eingeschränkt. Das macht sich glaube ich mit festen Kamera Perspektiven besser