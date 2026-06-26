Capcom: Große Feierlichkeiten weltweit zum 30. Jubiläum von Resident Evil

Capcom setzt die Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen von Resident Evil mit neuen Events fort.

Zum 30. Jubiläum von Resident Evil hat Capcom weitere Veranstaltungen angekündigt, die die Geschichte der erfolgreichen Survival-Horror-Reihe würdigen sollen.

Nach der Enthüllung von Resident Evil Veronica und dem Erfolg von Resident Evil Requiem erweitert Capcom die Jubiläumsfeierlichkeiten um eine besondere Ausstellung sowie eine internationale Konzerttour.

Den Anfang macht die World of Resident Evil 30th Anniversary Exhibit, die vom 30. Oktober bis zum 24. Dezember 2026 im Shibuya Beam in Tokio stattfindet. Besucher erhalten dort die Möglichkeit, drei Jahrzehnte Resident-Evil-Geschichte durch verschiedene interaktive und immersive Ausstellungen zu erleben. Der Ticketverkauf soll Anfang Juli starten.

Darüber hinaus geht die Konzertreihe Resident Evil 30th Anniversary Concerts – Symphony of Legacy auf Welttournee. Die Konzertreihe begann bereits Anfang des Jahres in Japan und wird ab August international fortgesetzt.

Die Aufführungen präsentieren ausgewählte Musikstücke aus der gesamten Geschichte der Reihe, die von Symphonieorchestern live gespielt werden. Damit sollen die bekanntesten Momente und die musikalische Entwicklung von Resident Evil über die vergangenen 30 Jahre gefeiert werden.

Mit den neuen Veranstaltungen setzt Capcom die umfangreichen Jubiläumsaktivitäten rund um eine der erfolgreichsten Horror-Spielereihen der Branche fort.