Capcom: Großes unangekündigtes Spiel in Kürze

Autor:, in / Capcom

Capcom macht es spannend und hat durchsickern lassen, dass für das aktuelle Geschäftsjahr, das am 31. März 2024 endet, noch ein großes und bisher unangekündigtes Spiel veröffentlicht werden soll.

Höchstwahrscheinlich wird das Spiel während der The Game Awards 2023 Show enthüllt. Offiziell wurde dies aber bislang nicht bestätigt.

Weitere Details wurden ebenfalls bisher nicht verraten. Diese Ankündigung lässt aber viel Spielraum für Spekulationen. Was meint ihr? Was könnte Capcom hier noch in der Hinterhand haben?