Capcom: Gute Fortschritte trotz Umsatzrückgang

Neue Zahlen legte Videospielentwickler Capcom für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2024/25 vor.

Demnach lag der Nettoumsatz bis zum 30. September 2024 umgerechnet bei 368 Millionen Dollar. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeutet dies ein Rückgang um 25 %.

Das Betriebsergebnis ging im Vergleich zum letzten Jahr um 39 % zurück und betrug 135 Millionen Dollar.

Der Reingewinn lag bei 99 Millionen Dollar, ein Minus von 40 % zum Vorjahr.

Trotz der Rückgänge sagt Capcom, mache man gute Fortschritte, was das Erreichen des Jahresziels betrifft. Seine Prognose ändert man daher nicht. Im Gegenteil: man strebt ein 12-jähriges Wachstum in Folge an, welches vor allem durch das Wachstum mit Geschäften von digitalen Inhalten angetrieben wird.

Bei den Videospielumsätzen nannte das Unternehmen 54 % Verkäufe auf dem PC (+6%) und 40 % auf Konsolen (blieb gleich). 94,7 % aller Verkäufe waren digital.