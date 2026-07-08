Capcom: Hideki Kamiya lobt Strategie für neue Marken

Nicht nur Resident Evil und Monster Hunter: Hideki Kamiya verrät, was Capcom besonders macht.

Warum läuft es bei Capcom derzeit so erfolgreich? Laut Entwickler-Legende Hideki Kamiya liegt die Stärke des japanischen Unternehmens nicht nur in seinen talentierten Teams, sondern vor allem in der Bereitschaft, neue Ideen und Marken zu unterstützen.

Auf die Frage eines Fans, warum Capcom aktuell eine so starke Phase erlebt, verwies Kamiya auf die Unternehmenskultur hinter den Spielen. Seiner Ansicht nach verfüge Capcom zwar über viele außergewöhnliche Entwickler, doch entscheidend sei auch die Haltung des Managements.

„Capcom hat viele talentierte Menschen. Aber ich denke, dass das Management immer eine proaktive Einstellung zur Entwicklung neuer Serien hatte, und das hat zu guten Ergebnissen geführt“, erklärte Kamiya.

Als Beispiel nannte er Pragmata, eine neue Marke, die Capcom abseits seiner etablierten Reihen entwickelt. Laut Kamiya zeigt das Projekt, dass das Unternehmen weiterhin bereit ist, in neue Konzepte und ungewöhnliche Ideen zu investieren.

Diese Strategie sieht Kamiya als wichtigen Bestandteil von Capcoms aktuellem Erfolg. Während bekannte Marken wie Resident Evil und Monster Hunter weiterhin eine zentrale Rolle spielen, könne das Unternehmen durch neue Spiele zusätzliche kreative Wege eröffnen.

Kamiya arbeitet derzeit selbst wieder mit Capcom zusammen und entwickelt Ōkami 2. Der Entwickler, der unter anderem für seine Arbeit an bekannten Action-Spielen bekannt ist, sieht die Kombination aus starken bestehenden Marken und neuen Projekten als entscheidenden Vorteil.

Capcom setzt damit laut Kamiya nicht ausschließlich auf sichere Fortsetzungen, sondern versucht weiterhin, neue Universen aufzubauen und langfristig neue Zielgruppen zu erreichen.