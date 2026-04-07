Capcom: Investitionen aus Saudi-Arabien wachsen weiter

Capcom erlebt durch wachsende Investitionen aus Saudi-Arabien eine neue Machtverschiebung unter den größten Anteilseignern.

Die in Saudi-Arabien ansässige Electronic Gaming Development Company hat ihren Anteil am japanischen Publisher weiter ausgebaut und hält nun über 6 Prozent der Unternehmensanteile. Damit zählt die Firma zu den bedeutendsten Anteilseignern von Capcom.

Laut aktuellen Finanzdaten rangiert die Beteiligung inzwischen unter den größten Investitionen im Unternehmen und erreicht einen geschätzten Wert von rund 617 Millionen US-Dollar. Damit positioniert sich EGDC in der Liste der Hauptinvestoren direkt hinter den größten institutionellen und unternehmenseigenen Anteilseignern.

Die Wurzeln der Electronic Gaming Development Company reichen zur MiSK Foundation zurück, einer Organisation, die unter der Führung von Kronprinz Mohammed bin Salman steht. Die Beteiligung an Capcom ist Teil einer breiteren Strategie, die darauf abzielt, Investitionen in der globalen Gaming-Branche auszubauen.

Parallel dazu tritt auch Ayar First Investment als weiterer bedeutender Anteilseigner in Erscheinung. Die in Riad ansässige Investmentfirma hält ebenfalls Anteile an Capcom und ist zugleich an weiteren großen Unternehmen der Branche beteiligt, darunter bekannte Namen wie Nintendo, Nexon und Bandai Namco.

Die Entwicklungen zeigen, dass Capcom zunehmend in den Fokus internationaler Investoren rückt, insbesondere aus dem Nahen Osten. Die jüngsten Beteiligungen verdeutlichen, wie stark sich die globale Struktur der Gaming-Industrie durch strategische Kapitalbewegungen verändert.

Auch im weiteren Branchenkontext ist dieser Trend nicht neu. Der saudische Staatsfonds PIF und verbundene Unternehmen haben bereits in der Vergangenheit bedeutende Investitionen in der Gaming-Industrie getätigt, darunter Beteiligungen an großen Publishern und Studios.