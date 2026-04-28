Capcom: Jahresprognose nach Erfolg von Resident Evil Requiem angehoben

Capcom hat seine Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2025 nach oben korrigiert und verweist dabei maßgeblich auf die starke Performance von Resident Evil: Requiem. Der Titel entwickelt sich nicht nur selbst zum Verkaufserfolg, sondern treibt auch die Verkäufe älterer Serienableger deutlich an.

Das Unternehmen erwartet nun einen Nettoumsatz von 195,3 Milliarden Yen (ca. 1,22 Milliarden US-Dollar), was einem Anstieg von 2,8 % entspricht. Der Nettogewinn soll auf 54,5 Milliarden Yen (ca. 342 Millionen US-Dollar) steigen, ein Plus von 6,9 % gegenüber der vorherigen Prognose.

Neben den direkten Spieleverkäufen verzeichnet Capcom auch starke Ergebnisse in den Bereichen Arcade-Betrieb sowie Amusement Equipment. Besonders auffällig ist jedoch die anhaltende Nachfrage nach Katalogtiteln großer Markenreihen.

Bereits zuvor hatte Capcom prognostiziert, dass rund 85,2 % der Verkäufe aus dem Kataloggeschäft stammen würden, unterstützt durch den Erfolg von Monster Hunter Wilds. Mit dem Release von Resident Evil: Requiem im Februar hat sich dieser Trend weiter verstärkt.

Analystendaten zeigen zudem, dass neue Serienableger direkte Auswirkungen auf ältere Titel haben. Nach der Ankündigung von Requiem führten gezielte Aktionen und Rabatte unter anderem bei Resident Evil Village zu steigenden Verkäufen und erhöhter Spieleraktivität.

Auch Capcom selbst bestätigt diesen Effekt. Die Ergebnisse zu Beginn des Geschäftsjahres wurden bereits positiv durch Requiem beeinflusst. Der operative Gewinn stieg um 75,1 %, der Nettogewinn um 68 %. Laut Unternehmen trug insbesondere die Ankündigung von Requiem dazu bei, die Verkäufe innerhalb der Reihe zu steigern, angeführt von Resident Evil 4 und Resident Evil Village.

Resident Evil: Requiem überschritt innerhalb von fünf Tagen nach Release fünf Millionen verkaufte Einheiten und liegt aktuell bei über sieben Millionen Exemplaren. Zudem erreichte der Titel im Februar die Spitze der US-Verkaufscharts, wobei die Verkaufszahlen zum Launch rund 60 % über denen von Village lagen.