Capcom: Japan-Setting für Resident Evil eine zukünftige Option

Ein zukünftiges Resident Evil könnte erstmals in Japan spielen, wie Requiem-Produzent als mögliche Option sieht.

Mit Resident Evil Requiem kehrt die Horror-Reihe zwar nach Raccoon City zurück, doch bei Capcom denkt man offenbar auch über völlig neue Schauplätze nach. Dazu könnte künftig sogar erstmals Japan gehören.

Produzent Masato Kumazawa erklärte in einem Interview, dass ein Japan-Setting etwas sei, worüber wohl jeder japanische Resident-Evil-Fan bereits nachgedacht habe und er selbst ebenfalls schon entsprechende Überlegungen angestellt habe. Da das Entwicklungsteam überwiegend in Japan ansässig sei, habe sich praktisch jedes Teammitglied schon einmal mit dieser Möglichkeit beschäftigt.

Bislang sei Japan zwar noch nie als offizieller Schauplatz der Reihe genutzt worden, laut Kumazawa könnte das Land aber durchaus irgendwann in der Zukunft als Setting auftauchen.

Gleichzeitig betonte der Produzent, dass Capcom die Kernelemente der Serie nicht opfern wolle. Charaktere, Handlung und die grundlegende Identität von Resident Evil sollen erhalten bleiben. Dennoch wolle das Team neue Herausforderungen annehmen, da Spieler auf Dauer ermüden könnten, wenn immer wieder dieselbe Art von Spiel veröffentlicht werde.

Ob ein Resident Evil in Japan tatsächlich umgesetzt wird, bleibt offen. Die Aussagen zeigen jedoch, dass ein entsprechendes Szenario innerhalb von Capcom längst kein unbekannter Gedanke mehr ist.